Mỹ viện trợ thêm 1,3 tỉ USD vũ khí cho Ukraine

Reuters dẫn thông báo của Lầu Năm Góc ngày 19.7 cho biết gói viện trợ 1,3 tỉ USD mới gồm 4 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) kèm tên lửa, đạn pháo 152 mm, thiết bị phá mìn và máy bay không người lái (UAV).



Hệ thống NASAMS Raytheon/Kongsberg Defense

Nguồn kinh phí được trích từ quỹ Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine (USAI), cho phép chính quyền mua vũ khí từ các công ty để viện trợ thay vì lấy trực tiếp từ kho của quân đội.

Lực lượng Ukraine gặp trở ngại lớn từ các loại mìn chống tăng và chống bộ binh trong lúc nước này đang phản công. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley ngày 18.7 phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của liên minh các nước hỗ trợ cho Ukraine rằng đa số thương vong mà Ukraine hứng chịu trong cuộc tiến công lần này không phải do sức mạnh không quân của Nga mà do các bãi mìn.

Tướng Milley cho hay Lầu Năm Góc đã cung cấp các loại thuốc nổ được thiết kế đặc biệt để phá hủy các bãi mìn và sẽ tiếp tục làm vậy. Các loại UAV mà Ukraine sẽ mua là Phoenix Ghost và Switchblade, đủ nhẹ để binh sĩ mang vác, có thể điều khiển từ xa, theo dõi mục tiêu trước khi lao thẳng vào để phá hủy.

Số tiền viện trợ cũng sẽ dùng để mua nhiều phương tiện, thiết bị liên lạc bảo mật và thiết bị chống UAV, thiết bị gây nhiễu điện tử.

Trong tuần này, Cơ quan Phát triển quốc tế (USAID) của Mỹ đã công bố các gói viện trợ nhân đạo, nông nghiệp, kinh tế trị giá gần 1 tỉ USD cho Ukraine.

Tờ The New York Times dẫn số liệu của Viện Keil tại Đức cho hay tổng số viện trợ quân sự, nhân đạo và tài chính của Mỹ cho Ukraine ngay trước chiến sự đến cuối tháng 5 đã vượt mức 70 tỉ USD. Riêng viện trợ an ninh và quân sự, Mỹ đã gửi cho Ukraine hơn 40 tỉ USD từ tháng 2.2022, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19.7 ca ngợi và cảm ơn sự hỗ trợ vững vàng của Mỹ, cho rằng số viện trợ sẽ giúp cứu nhiều người Ukraine và đưa nước này đến gần hơn tới chiến thắng.