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Thế giới

Mỹ xác nhận quan chức tử vong tại Myanmar

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/06/2026 17:37 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận một nhân viên chính phủ nước này, được phân công làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Myanmar, đã tử vong.

"Chúng tôi xác nhận cái chết của một nhân viên chính phủ Mỹ được cử đến Đại sứ quán Mỹ tại Rangoon", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 10.6. Rangoon là tên gọi cũ của Yangon, thành phố lớn nhất và là trung tâm thương mại của Myanmar, theo Reuters.

Một chiếc xe rời khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar

ẢNH: AFP

Phát ngôn viên Mỹ không cung cấp thêm chi tiết, đồng thời nói rằng Washington chưa thể công bố thêm thông tin "vì tôn trọng quyền riêng tư của gia đình và người thân".

Theo Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin, quan chức Mỹ được tìm thấy tại Sakura Residence & Hotel ở Yangon. Cơ sở này, với dịch vụ cho thuê dài hạn, rất được các nhà ngoại giao, doanh nhân và du khách quốc tế ưa chuộng, và nằm cách Đại sứ quán Mỹ khoảng 1,5 km.

Theo Hãng tin AP, một phụ nữ Thái Lan đã bị bắt giữ liên quan cái chết của quan chức Mỹ.

Bộ Ngoại giao Thái Lan nói vụ việc hiện được xử lý như một vấn đề hỗ trợ lãnh sự và đang được cảnh sát điều tra thông qua các kênh chính thức liên quan. Cơ quan này từ chối bình luận thêm.


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