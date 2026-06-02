Một người bắn chết 6 người thân ở Mỹ

Văn Khoa
02/06/2026 11:19 GMT+7

Cảnh sát ở bang Iowa của Mỹ đang điều tra vụ một người đàn ông bắn chết 6 người trước khi tự sát ở thành phố Muscatine vào ngày 1.6.

Trong một cuộc họp báo hôm 1.6, cảnh sát trưởng Muscatine Anthony Kies cho hay cảnh sát được gọi đến một ngôi nhà ở thành phố Muscatine và phát hiện 4 người bị bắn chết, theo AP.

Một người bắn chết 6 người thân ở Mỹ - Ảnh 1.

Cảnh sát trưởng Muscatine Anthony Kies phát biểu trong cuộc họp báo về vụ xả súng ngày 1.6

Ảnh: Chụp màn Abc7chicago.com

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy nghi phạm, Ryan Willis McFarland (52 tuổi) đến từ Muscatine, trên một con đường trong thành phố, theo ông Kies. 

"Trong khi nói chuyện với [nghi phạm] Ryan Willis McFarland, ông ta đã tự sát. Cảnh sát và nhân viên cấp cứu đã sơ cứu. Tuy nhiên, ông ta đã được xác nhận tử vong tại hiện trường", ông Kies cho hay. 

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện có thể có thêm nạn nhân và sau đó tìm thấy hai người đàn ông chết vì vết thương do bị bắn, theo Đài ABC dẫn lời giới chức. Một nạn nhân được tìm thấy tại một ngôi nhà khác và nạn nhân còn lại tại một cơ sở kinh doanh gần đó.

"Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ nổ súng xuất phát từ một tranh chấp gia đình. Tất cả các nạn nhân được cho là thành viên gia đình của nghi phạm đã chết", Đơn vị Cảnh sát Muscatine cho hay trong một thông cáo báo chí. Cảnh sát chưa công bố tên hay tuổi của các nạn nhân.

Cảnh sát trưởng Kies khẳng định nghi phạm có tiền án tiền sự, nhưng không nêu chi tiết. Ông Kies cho hay không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ xả súng, xử lý hiện trường và tiến hành thẩm vấn. Cảnh sát đã yêu cầu bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ với đơn vị điều tra tội phạm nghiêm trọng, theo AP.

Những người hùng hy sinh bảo vệ 140 học sinh trong vụ xả súng ở California

Một nhân viên bảo vệ thiệt mạng tại Trung tâm Hồi giáo San Diego ở bang California (Mỹ) đã được ca ngợi là người hùng hy sinh để bảo vệ 140 học sinh trong vụ xả súng hôm 18.5.

