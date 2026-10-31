Mỹ xử tù 2 người Trung Quốc

Liren Lai và Yuance Chen bị tuyên án 30 tháng tù, kèm theo 3 năm quản chế, theo AFP dẫn thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ.

Biểu tượng của Bộ Tư pháp Mỹ được đặt trên bục phát biểu tại trụ sở của bộ này ở Washington D.C. ngày 7.4 Ảnh: AFP

Bộ Tư pháp Mỹ nói Lai (40 tuổi) và Chen (39 tuổi) đã thực hiện các hoạt động tình báo bí mật tại Mỹ, trong đó có việc tạo điều kiện cho việc chi trả tiền mặt bí mật để đổi lấy thông tin liên quan đến an ninh quốc gia của Mỹ.

Họ cũng bị cáo buộc thu thập thông tin về quân nhân và các cơ sở quân sự của Mỹ, đồng thời tìm cách chiêu mộ các nguồn tin tình báo từ bên trong quân đội Mỹ.

Lai, nhập cảnh vào Mỹ bằng thị thực du lịch, đã lôi kéo Chen (một thường trú nhân) tham gia vào âm mưu nói trên. Lúc đầu, Lai đóng vai trò trung gian giữa Chen và các sĩ quan tình báo, trước khi Chen có thể trực tiếp nhận mệnh lệnh từ người chỉ đạo mình.

Bộ Tư pháp Mỹ nói ít nhất từ tháng 5.2021, cả hai đã làm việc cho một cơ quan thuộc chính phủ Trung Quốc chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động tình báo và phản gián ở nước ngoài.

Họ bị bắt giữ vào tháng 6.2025. Cả hai đều nhận tội âm mưu hoạt động với tư cách là đặc vụ cho một chính phủ nước ngoài mà không thông báo trước cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, cũng như trực tiếp thực hiện các hoạt động với tư cách là đặc vụ cho một chính phủ nước ngoài mà không có thông báo trước, theo AFP.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Trung Quốc.