Myanmar 'mời gọi' Mỹ đầu tư đất hiếm

Chính phủ Myanmar đang thúc giục Mỹ tăng cường tiếp xúc và đầu tư vào các mỏ đất hiếm của nước này. Động thái diễn ra sau nhiều tháng đàm phán kín giữa 2 bên, trong bối cảnh Mỹ tìm cách đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản chiến lược, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, theo Reuters ngày 10.11.

Mỏ đất hiếm nằm bên cạnh sông Kok ở bang Shan, Myanmar ngày 16.11.2025 ẢNH: REUTERS

Một tài liệu chiến lược được công khai tuần trước cho thấy Bộ Ngoại giao Mỹ đã xây dựng kế hoạch mở rộng ảnh hưởng kinh tế và khả năng tiếp cận nguồn đất hiếm tại Myanmar.

"Cuối cùng, Mỹ nên coi Myanmar là một quốc gia ưu tiên về khoáng sản quan trọng, thay vì chỉ nhìn nhận nước này như một thách thức ngoại giao", Công ty vận động hành lang DCI Group, có trụ sở tại Washington, nêu trong bản tin công bố ngày 9.11 thay mặt Bộ Thông tin Myanmar.

Theo DCI Group, hợp tác khoáng sản có thể gắn tiềm năng kinh tế của Myanmar với các ưu tiên an ninh quốc gia và bảo đảm chuỗi cung ứng của Mỹ. DCI Group được chính phủ Myanmar thuê từ năm 2025 nhằm vận động cải thiện quan hệ với Mỹ.

Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington khuyến khích Myanmar cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp Mỹ, đồng thời thúc đẩy tiến trình hòa bình thực chất nhằm ổn định đất nước.

Myanmar là nguồn cung đất hiếm nặng quan trọng của thế giới, song phần lớn sản lượng được xuất sang Trung Quốc để chế biến. Đây là nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất nam châm dùng cho xe điện, tua bin gió và nhiều thiết bị công nghệ cao. Trung Quốc hiện chiếm khoảng 90% sản lượng nam châm đất hiếm toàn cầu và gần đây tiếp tục siết chặt quản lý lĩnh vực này.

Tuy nhiên, tham vọng tiếp cận tài nguyên của Mỹ tại Myanmar có thể đối mặt với nhiều trở ngại lớn. Các khu vực khai thác đất hiếm chủ chốt tại bang Kachin, miền bắc Myanmar, hiện do một nhóm vũ trang mâu thuẫn với chính phủ, kiểm soát. Tình hình này đặt ra thách thức đối với việc bảo đảm quyền khai thác và triển khai các dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, quan hệ Mỹ - Myanmar cũng còn nhiều rào cản chính trị, như việc Washington áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào giới tướng lĩnh Nay Pyi Taw, đồng thời phong tỏa tài sản của Myanmar tại Cục Dự trữ liên bang Mỹ. Dù vậy, hai bên đã tiến hành tiếp xúc trực tiếp vào tháng 9 năm nay.

Theo tài liệu chiến lược mới, Washington đặt mục tiêu thúc đẩy ít nhất 3 thỏa thuận thương mại hoặc đầu tư lớn cho doanh nghiệp Mỹ, mỗi thỏa thuận trị giá trên 5 triệu USD. Tuy nhiên, DCI Group cho rằng quy mô này còn khiêm tốn so với tiềm năng tài nguyên Myanmar và tham vọng cạnh tranh của Mỹ.

Công ty vận động hành lang nhận định Trung Quốc đã xây dựng vị thế trong ngành tài nguyên Myanmar suốt nhiều năm, tạo cho doanh nghiệp và các bên trung gian nước này những lợi thế khó thay thế.

Từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump xem việc bảo đảm nguồn cung đất hiếm là ưu tiên an ninh quốc gia, với các khoản đầu tư hàng tỉ USD nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.