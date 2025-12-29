Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Myanmar tiến hành tổng tuyển cử

H.G
H.G
29/12/2025 05:00 GMT+7

Từ 6 giờ sáng 28.12, cử tri Myanmar đã có mặt tại các phòng phiếu để tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên sau 5 năm, theo AFP.

Quá trình bỏ phiếu diễn ra dưới sự giám sát của chính quyền quân sự và có tổng cộng 3 vòng.

Vòng đầu tiên tổ chức hôm qua tại 102 trong số 330 huyện của Myanmar. Vòng 2 diễn ra ngày 11.1.2026 và vòng 3 vào ngày 25.1.2026. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào tháng 2.2026.

Myanmar tiến hành tổng tuyển cử - Ảnh 1.

Cử tri xếp hàng trước phòng phiếu ở Yangon hôm 28.12

Ảnh: AP

Trong khi có hơn 4.800 ứng cử viên đến từ 57 đảng tham gia tranh cử vào các cơ quan lập pháp cấp trung ương và khu vực, chỉ có 6 đảng được đánh giá đủ sức giành ghế tại Quốc hội. Các ứng viên nặng ký nhất thuộc về đảng Đoàn kết và phát triển liên bang (USDP), vốn nhận được sự ủng hộ của quân đội. Đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ không tham gia tranh cử vì đã giải thể từ năm 2023.

