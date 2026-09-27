Myra Trần, Hồ Thu Anh cùng dàn nghệ sĩ khám phá ‘vẻ đẹp chưa hoàn thiện’

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Chương trình biểu diễn nghệ thuật 'Beauty, Still' gây chú ý khi trình diễn 4 tác phẩm thuộc nhiều loại hình, từ múa, âm nhạc đến nghệ thuật thị giác mặc dù sân khấu chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, sự kiện còn quy tụ các nghệ sĩ như: NSND Kim Xuân, Myra Trần, Hồ Thu Anh...
Tối 26.9, Saigon Art Hub (SAH) - không gian văn hóa, nghệ thuật mới tại TP.HCM chính thức ra mắt công chúng với chương trình nghệ thuật đương đại đầu tiên mang tên Beauty, Still. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSND Kim Xuân, gia đình ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Myra Trần, diễn viên Hồ Thu Anh...
Beauty, Still lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hiện diện trong những điều chưa hoàn thiện. Đáng chú ý, chương trình được dàn dựng ngay trong không gian Saigon Art Hub khi công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Những bề mặt thô, khoảng trống và dấu vết của một không gian đang thành hình được giữ lại, trở thành một phần trong tổng thể nghệ thuật.
Chương trình quy tụ 4 tác phẩm thuộc nhiều loại hình, từ múa, âm nhạc đến nghệ thuật thị giác.
Trong đó, Mélangen của biên đạo Hàn Quốc Lim Sun-young khai thác mối liên hệ giữa cơ thể, âm thanh và không gian.
Phận kết hợp dân ca Việt Nam với aria phương Tây cùng các hình thức acappella, opera và hòa tấu, với phần biên soạn của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và giảng viên thanh nhạc Ngọc Tuyền.
Tác phẩm Becoming Alluvium (Hóa phù sa) của nghệ sĩ Thảo Nguyên Phan lấy cảm hứng từ những biến đổi của sông Mê Kông và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên.
Và Kliselamef (Female silk) của biên đạo Nguyễn Tấn Lộc và Arabesque Dance Vietnam, lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ Việt qua chất liệu lụa và ngôn ngữ múa đương đại.
Khi vẻ đẹp Việt Nam gặp gỡ thế giới qua những điểm 'chạm' nghệ thuật
Kliselamef (Female silk) của biên đạo Nguyễn Tấn Lộc và Arabesque Dance Vietnam, lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ Việt qua chất liệu lụa và ngôn ngữ múa đương đại .Ra mắt tại Festival múa đương đại quốc tế Italy 2023, tác phẩm sau đó tiếp tục được trình diễn tại The 29th Changmu International Performing Arts Festival ở Hàn Quốc. Đây cũng là hành trình đưa một câu chuyện giàu bản sắc Việt Nam đến với những sân khấu nghệ thuật quốc tế
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