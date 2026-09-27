Myra Trần, Hồ Thu Anh cùng dàn nghệ sĩ khám phá ‘vẻ đẹp chưa hoàn thiện’

Tối 26.9, Saigon Art Hub (SAH) - không gian văn hóa, nghệ thuật mới tại TP.HCM chính thức ra mắt công chúng với chương trình nghệ thuật đương đại đầu tiên mang tên Beauty, Still. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSND Kim Xuân, gia đình ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Myra Trần, diễn viên Hồ Thu Anh...

Ca sĩ Myra Trần đến ủng hộ chương trình Ảnh: BTC

Hồ Thu Anh cũng gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện với phong cách thời trang cổ điển. Trưởng thành từ cuộc thi The Face Vietnam 2018, cô nhanh chóng nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh, quay quảng cáo và góp mặt trong các MV của nhiều ca sĩ. Sau đó, cô dần khẳng định dấu ấn cá nhân với vai trò fashionista, trở thành gương mặt có sức ảnh hưởng trong làng thời trang Việt Nam. Ở lĩnh vực phim ảnh, Hồ Thu Anh gây chú ý qua các tác phẩm như Sài Gòn trong cơn mưa, Fanti và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối... Ảnh: BTC

Đoan Trang đưa con gái Sol và chồng đến ủng hộ đồng nghiệp trong dịp ra mắt chương trình nghệ thuật đương đại Beauty, Still thuộc Saigon Art Hub. Hơn thập niên gắn bó, nữ ca sĩ và ông xã Johan Wicklund cùng xây dựng cuộc sống gia đình, đồng hành trong việc chăm sóc, nuôi dạy con gái Sol và dành thời gian cho nhau dù cả hai đều bận rộn với công việc Ảnh: BTC

Dù bận rộn với các hoạt động sân khấu, NSND Kim Xuân vẫn dành thời gian đến thưởng thức buổi biểu diễn Ảnh: BTC

Beauty, Still lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hiện diện trong những điều chưa hoàn thiện. Đáng chú ý, chương trình được dàn dựng ngay trong không gian Saigon Art Hub khi công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Những bề mặt thô, khoảng trống và dấu vết của một không gian đang thành hình được giữ lại, trở thành một phần trong tổng thể nghệ thuật.

Chương trình quy tụ 4 tác phẩm thuộc nhiều loại hình, từ múa, âm nhạc đến nghệ thuật thị giác.

Trong đó, Mélangen của biên đạo Hàn Quốc Lim Sun-young khai thác mối liên hệ giữa cơ thể, âm thanh và không gian.

Phận kết hợp dân ca Việt Nam với aria phương Tây cùng các hình thức acappella, opera và hòa tấu, với phần biên soạn của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và giảng viên thanh nhạc Ngọc Tuyền.

Tác phẩm Becoming Alluvium (Hóa phù sa) của nghệ sĩ Thảo Nguyên Phan lấy cảm hứng từ những biến đổi của sông Mê Kông và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên.

Và Kliselamef (Female silk) của biên đạo Nguyễn Tấn Lộc và Arabesque Dance Vietnam, lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ Việt qua chất liệu lụa và ngôn ngữ múa đương đại.

Khi vẻ đẹp Việt Nam gặp gỡ thế giới qua những điểm 'chạm' nghệ thuật

Mélangen là hành trình khám phá những mảnh vỡ của cảm giác: âm thanh, nhịp điệu, không gian, hơi thở và cảm xúc, cùng quá trình kỳ diệu khi chúng hội tụ để hình thành một ngôn ngữ mới của cơ thể. Tác phẩm được biên đạo bởi Lim Sun-young, nghệ sĩ Hàn Quốc và hiện là biên đạo của Arabesque Dance Company. Năm 2025, tác phẩm từng được công diễn tại Goyang International Dance Festival ở Hàn Quốc, trong chương trình quy tụ các tác phẩm múa đương đại đến từ nhiều nghệ sĩ và đoàn múa quốc tế Ảnh: BTC

Becoming Alluvium (Hóa phù sa) của nghệ sĩ Thảo Nguyên Phan kể về một Mekong đang đổi thay: dòng sông, thiên nhiên và mối quan hệ mong manh giữa con người và tự nhiên. Được sản xuất trong khuôn khổ Han Nefkens Foundation - LOOP Barcelona Video Art Award 2018, Becoming Alluvium từng được giới thiệu tại Fundació Joan Miró (Barcelona), WIELS (Brussels), Chisenhale Gallery (London) và nhiều chương trình nghệ thuật quốc tế Ảnh: BTC

Phận - kết hợp dân ca Việt Nam với aria phương Tây cùng các hình thức acappella, opera và hòa tấu, với phần biên soạn của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và giảng viên thanh nhạc Ngọc Tuyền. Những chất liệu acappella, opera, piano, cello và đàn kìm được đặt cạnh nhau, để âm thanh đối thoại, va chạm và nâng đỡ Ảnh: BTC

Kliselamef (Female silk) của biên đạo Nguyễn Tấn Lộc và Arabesque Dance Vietnam, lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ Việt qua chất liệu lụa và ngôn ngữ múa đương đại .Ra mắt tại Festival múa đương đại quốc tế Italy 2023, tác phẩm sau đó tiếp tục được trình diễn tại The 29th Changmu International Performing Arts Festival ở Hàn Quốc. Đây cũng là hành trình đưa một câu chuyện giàu bản sắc Việt Nam đến với những sân khấu nghệ thuật quốc tế Ảnh: BTC



