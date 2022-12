Năm 2023 mục tiêu xuất khẩu cá tra đạt 2,3 tỉ USD

Chiều 16.12, Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức tổng kết ngành hàng cá tra năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT thông tin, cá tra là một trong những vật nuôi chủ lực của ngành thủy sản với sản lượng hàng năm khoảng 30% tổng sản lượng nuôi trồng trên cả nước. Diện tích nuôi cá tra khoảng 5.700 ha, chiếm 0,44% diện tích nuôi trồng thuỷ sản, tập trung tại các tỉnh ĐBSCL.

Tính đến hết tháng 11.2022, sản lượng thu hoạch cá tra đã đạt 1,526 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021, giá trị xuất khẩu đạt 2,19 tỉ USD, tăng 66,9% so với cùng kỳ 2021. Nhu cầu nhập khẩu cá tra Việt Nam ở hầu hết các thị trường tăng từ 40 - 200%. Giá trung bình xuất khẩu cá tra phi lê tăng từ 28 - 66%. Giá cá tra nguyên liệu cũng tăng từ 27.000 - 29.000 đồng/kg, cao hơn 7.000 đồng/kg so cùng kỳ năm 2021.

“Năm 2022, ngành hàng cá tra vượt qua những khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và đã nhanh chóng tận dụng cơ hội về nhu cầu thị trường sau đại dịch để tổ chức sản xuất và xuất khẩu, góp phần quan trọng đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành thủy sản. Chuẩn bị bước sang năm 2023, ngành hàng cá tra đang có trong tay rất nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức. Theo dự báo, thị trường thế giới sẽ diễn biến phức tạp do những bất ổn về chính trị, kinh tế, nhu cầu cá tra có thể chững lại và không cao như các tháng đầu năm 2022”, ông Tiến nhấn mạnh.





Theo Tổng cục Thủy sản, diện tích thả nuôi cá tra các tháng 8 - 11 năm 2022 tăng trung bình khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2021 nên ít có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nguyên liệu cho chế biến trong những tháng đầu năm 2023. Hơn nữa, các tháng cuối 2022 và 2023 có thể có những diễn biến phức tạp, nhu cầu cá tra dự báo chững lại và không cao như các tháng đầu năm 2022.

Mục tiêu năm 2023, ngành cá tra dự kiến thả nuôi 5.600 ha; sản lượng cá tra thương phẩm dự kiến đạt 1,6 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 2,3 tỉ USD.