Năm 2024, thu hồi tài sản hơn 22.000 tỉ từ án tham nhũng và kinh tế

Sáng 7.10, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác tư pháp quý 3 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp quý 4/2024.



Bộ Tư pháp tổ chức họp báo quý 3/2024 ẢNH: PHÚC BÌNH

Thi hành án dân sự cao nhất từ trước đến nay

Ông Đỗ Xuân Quý, Chánh văn phòng Bộ Tư pháp, cho biết trong năm 2024, công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả THADS về việc và về tiền cao nhất từ trước đến nay.

Đến nay đã thi hành xong hơn 621.568 việc, tăng 45.901 việc (tăng 7,97%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỷ lệ 83,86% (tăng 0,62%) so với cùng kỳ năm 2023.

Về tiền, đã thi hành xong hơn 117.349 tỉ đồng, tăng hơn 27.843 tỉ đồng (tăng 31,11%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỷ lệ 51,46%, tăng 5,01% so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 9.211 việc, với hơn 22.000 tỉ đồng.

Vụ Tân Hoàng Minh: Đã trả tiền cho 5.600 bị hại, gần 8.000 tỉ đồng

Về kết quả THAHC, trong 12 tháng qua, tổng số bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính có nội dung phải thi hành là 1.973 bản án, tăng 599 bản án so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 73.7%). Số bản án tòa án đã ra quyết định buộc THAHC là 652 bản án.

Các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 896/1.973 bản án, quyết định (tăng 314 bản án, quyết định so với cùng kỳ năm 2023). Số bản án bị hủy, hoãn, tạm đình chỉ thi hành là 11 bản án; số bản án đang tiếp tục thi hành là 1.066 bản án, chủ yếu là các bản án mới phát sinh trong năm 2023 và năm 2024.

Năm 2024, cơ quan thi hành án đã thu hồi tài sản hơn 22.000 tỉ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế ẢNH: T.N

Thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp rút ngắn còn 3 ngày

Thông tin thêm về hoạt động cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP), ông Đỗ Xuân Quý cho hay, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Công an ban hành quy trình thực hiện thí điểm cấp phiếu LLTP trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để triển khai thí điểm trên toàn quốc từ ngày 1.10.2024.

Với hình thức này, thời gian cấp phiếu LLTP được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 3 ngày trong trường hợp thông thường, từ 15 ngày xuống còn 9 ngày trong trường hợp cần xác minh.

Bộ Tư pháp cũng phối hợp hướng dẫn địa phương để kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, thành phố với ứng dụng VNeID và phần mềm quản lý LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp.

Đến nay, có 63/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện kết nối, trong đó, có 48/63 tỉnh, thành phố đã thử nghiệm thành công về kỹ thuật. Trong số này có 5 địa phương đã hoàn thành việc quét an toàn, an ninh, bảo mật thông tin để sẵn sàng thực hiện thí điểm cấp phiếu LLTP trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, các tỉnh đã thử nghiệm thành công còn lại đang thực hiện kiểm thử toàn trình, chuẩn bị đánh giá an toàn thông tin…

Ngày 2.10 vừa qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng các bộ, ngành có liên quan tham mưu Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID trên toàn quốc.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thực hiện chuyển đổi số quốc gia, giúp nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, giảm thiểu thời gian, chi phí và giấy tờ không cần thiết, đồng thời tăng cường tính minh bạch và an toàn thông tin.