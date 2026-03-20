Nam A Bank bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, tăng vốn, chia cổ tức 20%

Các cổ đông Nam A Bank đã đồng thuận cao thông qua danh sách 7 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IX năm 2026 - 2031, trong đó có 2 thành viên độc lập nhằm tối ưu hóa tính minh bạch và quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế. Các thành viên gồm ông Trần Ngô Phúc Vũ, ông Trần Ngọc Tâm, bà Võ Thị Tuyết Nga, ông Trần Khải Hoàn, ông Nguyễn Đức Minh Trí, bà Ngô Thị Hồng Vân và ông Phạm Công Tuấn Hạ. Đồng thời, đại hội cũng đã đồng thuận thông qua 4 thành viên Ban kiểm soát. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản trị, năng lực điều hành và tầm nhìn chiến lược của đội ngũ lãnh đạo được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng để Nam A Bank hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn 5 năm tới.

Ban chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Nam A Bank ẢNH: T.H

Nam A Bank kiện toàn bộ máy lãnh đạo tạo nền tảng quan trọng để triển khai các chiến lược phát triển trong giai đoạn mới. Cụ thể, ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 6.200 tỉ đồng, tăng 18% so với 2025. Tổng tài sản dự kiến ở mức 480.000 tỉ đồng, tăng 15%; dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 240.000 tỉ đồng, tăng 21% (mục tiêu này phụ thuộc vào hạn mức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước cấp). Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá ở mức 280.000 tỉ đồng, tăng 33% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 2,5%.

Một trong những nội dung trọng tâm nhận được sự đồng thuận của cổ đông là phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.431 tỉ đồng, chia cổ tức 20%. Kế hoạch này sẽ được triển khai ngay trong quý 2 và quý 3/2026 thông qua ba hình thức: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong đó, về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngân hàng dự định phát hành thêm 343,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20%, giúp vốn điều lệ tăng thêm hơn 3.431 tỉ đồng. Về phương án ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỉ đồng. Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ngân hàng dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu, nhằm củng cố năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Nam A Bank. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá) là 1.000 tỉ đồng.

Khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ 17.157 tỉ đồng lên hơn 22.588 tỉ đồng. Nguồn vốn bổ sung này không chỉ giúp ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đảm bảo các chỉ số an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế mà còn tạo nguồn lực dồi dào để đầu tư công nghệ, mở rộng mạng lưới chi nhánh và xây dựng cơ sở vật chất hiện đại.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua việc niêm yết trái phiếu (bao gồm trái phiếu nhằm tăng vốn cấp II) được phát hành ra công chúng năm 2026; thành lập ngân hàng thành viên 100% vốn trong nước hoạt động trong khuôn khổ VIFC nhằm triển khai chiến lược phát triển dài hạn và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế.