Kinh tế Ngân hàng

Nam A Bank ký kết hợp tác triển khai các sáng kiến chuyển đổi xanh trong VIFC-HCMC

Thanh Xuân
11/02/2026 17:52 GMT+7

Ngay sau khi chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC - HCMC), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã triển khai ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm triển khai các giải pháp thiết thực, cụ thể hóa vai trò và cam kết của mình trong tiến trình xây dựng một trung tâm tài chính xanh, hiện đại và hội nhập vào chiều 11.2.

Sau khi xác lập vai trò thành viên chiến lược của VIFC - HCMC, Nam A Bank đã thực hiện ký kết thỏa thuận với ba đối tác uy tín, bao gồm: Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC); FiinGroup Vietnam và Tổ chức Sáng kiến tăng trưởng xanh toàn cầu. Đồng thời ngân hàng đã cụ thể hóa tầm nhìn này bằng việc thiết lập một tam giác chiến lược "chuẩn mực - hạ tầng - vốn" thông qua việc hợp tác với ba đối tác.

Nam A Bank ký kết hợp tác triển khai các sáng kiến chuyển đổi xanh trong VIFC-HCMC- Ảnh 1.

Nam A Bank và IFC ký kết hợp tác triển khai sáng kiến tài trợ chuỗi cung ứng xanh (G-SCF) theo chuẩn mực quốc tế

ẢNH: T.X

Sự cộng hưởng giữa Nam A Bank và các đối tác chính là bước đi mang tính nền tảng để xây dựng một hệ sinh thái tài chính xanh hoàn chỉnh. Đây là lời giải cho bài toán chuyển đổi kép: vừa số hóa, vừa xanh hóa cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Sự kết nối giữa chuẩn mực quốc tế, hạ tầng số và kênh huy động vốn xanh thiết lập nền tảng vận hành đồng bộ cho tài trợ chuỗi cung ứng xanh (G - SCF) hướng tới xây dựng cộng đồng tài chính xanh - một sáng kiến của Nam A Bank nhằm thúc đẩy tài chính bền vững theo chuỗi giá trị.

Trong khuôn khổ hợp tác, IFC sẽ hỗ trợ sáng kiến G-SCF của ngân hàng thông qua gói hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng và triển khai giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng xanh tại Việt Nam, được thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng cục Kinh tế liên bang Thụy Sĩ (SECO). Sự tư vấn của IFC sẽ giúp chương trình G ‑ SCF được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế ngay từ đầu, giúp Nam A Bank rút ngắn khoảng cách từ giai đoạn thiết kế đến vận hành thương mại của G - SCF, đồng thời cân bằng giữa mục tiêu phát triển, quản trị rủi ro và hiệu quả thị trường.

Song hành cùng các chuẩn mực quốc tế là bài toán về hạ tầng vận hành. Thông qua hợp tác với FiinGroup Vietnam, Nam A Bank đã đưa công nghệ trở thành "xương sống" của hệ sinh thái tài chính bền vững. Nền tảng số e-platform được thiết lập nhằm hóa giải những rào cản về thủ tục và tính minh bạch trong quản trị ESG. Thay vì báo cáo bền vững mang tính thời điểm, hệ thống này cho phép thu thập và đánh giá dữ liệu xanh của doanh nghiệp theo thời gian thực. Từ đó, cơ chế định giá lãi suất theo hiệu suất bền vững được vận hành tự động, biến những nỗ lực giảm phát thải của doanh nghiệp thành lợi ích kinh tế trực tiếp và rõ ràng. Việc số hóa toàn trình từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến giám sát KPI xanh giúp giảm thiểu ma sát vận hành, tạo điều kiện để mô hình G - SCF lan tỏa nhanh chóng đến các ngành trọng điểm như nông nghiệp bền vững, dệt may và logistics xanh.

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện tam giác chiến lược "chuẩn mực - hạ tầng - vốn" chính là sự đồng hành của GGGI. Thông qua Thư ủy nhiệm, Nam A Bank và GGGI tập trung khai thác tiềm năng của thị trường vốn bền vững bằng việc xây dựng Khung Trái phiếu Xanh theo các nguyên tắc quốc tế của ICMA. Trong bối cảnh nguồn vốn nội địa còn hạn hẹp, việc khơi thông dòng vốn từ các nhà đầu tư tác động toàn cầu là bước đi chiến lược giúp giảm chi phí vốn cho các dự án xanh. Sự hỗ trợ từ GGGI không chỉ dừng lại ở kỹ thuật phát hành mà còn mở rộng ra việc đào tạo năng lực thị trường, giúp kết nối cung - cầu về vốn xanh một cách hiệu quả và bền vững.

Khám phá thêm chủ đề

Nam A Bank Chuyển đổi xanh VIFC-HCMC vốn
