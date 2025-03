Nam A Bank chia cổ tức 25%, tăng vốn điều lệ lên 18.007 tỉ đồng

Nam A Bank vẫn giữ đà tăng trưởng tốt trong các tháng đầu năm 2025. Quy mô tổng tài sản vượt hơn 10 tỉ USD, đạt 266.000 tỉ đồng, tăng 20.700 tỉ đồng, tương đương 8,5% so cuối năm 2024. Các chỉ tiêu kinh doanh khác cũng có sự tăng trưởng ấn tượng, cụ thể tổng nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 201.000 tỉ đồng, tăng 22.700 tỉ đồng (tương đương 13% so với cuối năm 2024).

Trong khi đó, dư nợ cho vay đạt gần 175.000 tỉ đồng (tăng gần 4% so với cuối năm 2024); hoạt động đầu tư giấy tờ có giá đạt gần 27.400 tỉ đồng (tăng trưởng 31% so với cuối năm 2024). Lợi nhuận 2 tháng đầu năm nay đạt hơn 900 tỉ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 18% kế hoạch năm 2025 - kế hoạch năm nay là 5.000 tỉ đồng).

Ông Trần Ngọc Tâm trả lời chất vấn cổ đông tại đại hội đồng cổ đông ngày 28.3 ẢNH: T.X

Theo kế hoạch năm 2025, Nam A Bank sẽ tăng tổng tài sản 10% trong năm 2025, lên 270.000 tỉ đồng; huy động vốn tăng 17%, lên 209.000 tỉ đồng; dư nợ tín dụng tăng 16%, lên 194.000 tỉ đồng. Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 2,5%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu đạt 5.000 tỉ đồng, tăng 10% so với kết quả 2024.

Các cổ đông Nam A Bank đã thông qua việc phát hành hơn 343 triệu cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định tại ngày 31.12.2024, tương ứng tỷ lệ 25%, nâng vốn thêm tối đa 3.431 tỉ đồng. Đồng thời, dự kiến phát hành 85 triệu cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tăng vốn thêm 850 tỉ đồng. Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và 50% số cổ phiếu trong năm tiếp theo. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2025 và sau khi hoàn tất tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy, Nam A Bank năm 2025 tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.281 tỉ đồng, nâng vốn điều lệ từ 13.725 tỉ đồng lên 18.007 tỉ đồng.

Trả lời chất vấn cổ đông vì sao không trả cổ tức bằng tiền mặt, ông Trần Ngọc Tâm - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Nam A Bank cho biết cổ phiếu Nam A Bank đã niêm yết trên sàn HOSE, đã chứng minh được các thông tin minh bạch, cho cổ đông thấy được thanh khoản của cổ phiếu Nam A Bank. Do đó, đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu để nâng cao năng lực tài chính.

Nam A Bank dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 20.000 trái phiếu chuyển đổi, tổng giá trị tối đa 2.000 tỉ đồng trên thị trường trong nước hoặc quốc tế. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2025 hoặc 2026.

Về thu hút nguồn vốn từ các định chế tài chính nước ngoài, Nam A Bank đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế (chuẩn mực rủi ro Basel III, báo cáo tài chính quốc tế IFRS, xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, Moody's Ratings, ESG, Báo cáo phát triển bền vững…). Năm nay, Nam A Bank dự kiến sẽ tiếp tục thu hút 200 triệu USD từ các định chế tài chính nước ngoài và đã làm việc xong với các bên.