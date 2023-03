Nam A Bank dự kiến mở rộng mạng lưới ra thị trường quốc tế

Tại đại hội, Nam A Bank trình cổ đông thông qua chủ trương phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế, thông qua việc thành lập ngân hàng 100% vốn hoặc chi nhánh Nam A Bank tại khu vực Đông Nam Á.

Nam A Bank tổ chức đại hội đồng cổ đông vào 17.3 T.X

Trả lời chất vấn cổ đông về kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán những năm trước đây nhưng chưa thực hiện, ông Trần Ngọc Tâm - Tổng giám đốc Nam A Bank cho hay: Việc chậm niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có nguyên nhân khách quan và chủ quan, Nam A Bank mong muốn thực hiện sớm nhất vấn đề này nhằm khẳng định tính minh bạch, an toàn, bền vững và hiệu quả cho thương hiệu ngân hàng. HĐQT trình các cổ đông Nam A Bank thông qua việc niêm yết cổ phiếu Nam A Bank lên sàn HOSE hoặc HNX.

Năm 2023, Nam A Bank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 205.000 tỉ đồng, tăng 15,4% so với năm 2022. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỉ đồng, tăng trưởng 12,8% so với năm 2022. Dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 132.000 tỉ đồng, tăng trưởng 10,4% so với năm 2022, đồng thời đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của NHNN. Nợ xấu được ngân hàng kiểm soát dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 dự kiến đạt 2.600 tỉ đồng. Đồng thời, Nam A Bank sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 2.116 tỉ đồng, lên 10.580 tỉ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 25%. Số cổ phiếu mới dự kiến phát hành là 211,6 triệu đơn vị. Số vốn tăng thêm để mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.