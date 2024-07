Nam Âu nóng như thiêu đốt

Người dân và du khách tụ tập tấn gẫu tại Tây Ban Nha REUTERS

Cụ thể, Bộ Y tế Ý đã đưa 12 thành phố vào diện cảnh báo nắng nóng cực đoan. Cơ quan bảo vệ dân sự Ý hôm 15.7 cũng báo cáo nhận được 18 cuộc gọi báo cáo để dập tắt các đám cháy rừng hoành hành ở một số khu vực phía nam.

Ngoài Ý, nhiệt độ dự kiến sẽ đạt 42 độ C vào ngày 17 - 18.7 tại một số quốc gia khác ở Nam Âu. Theo đó, Albania ghi nhận nhiệt độ lên tới 42 độ C khiến ít nhất một người tử vong. Phần lớn Hy Lạp cũng đang phải chịu đựng đợt nắng nóng kéo dài đến cuối tuần, với nhiệt độ ở một số khu vực lên tới 43 độ C.

Cơ quan thời tiết Tây Ban Nha cũng cho biết mức nhiệt có thể đạt 44 độ C ở lưu vực sông Guadalquivir trong những ngày tới. Trong khi Bắc Macedonia, lần thứ hai trong tháng này, phải đối mặt với đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới 42 độ C cùng khoảng 200 vụ cháy rừng kể từ đầu tháng.