Nam bệnh nhân nhập viện vì chân tím tái, lạnh tê, vận động kém

Ngày 27.11, tin từ Bệnh viện đa khoa Trà Vinh cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, cứu bệnh nhân khỏi nguy cơ bị mất chân do tắc động mạch khoeo cấp tính.

Trước đó, chiều 24.10, Bệnh viện đa khoa Trà Vinh tiếp nhận bệnh nhân nam 65 tuổi có triệu chứng đột ngột tím tái, đau, lạnh, tê kèm giảm vận động ở cẳng chân và bàn chân trái. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán đây là tình trạng bệnh nhân bị tắc động mạch khoeo cấp tính, cần phải can thiệp phẫu thuật sớm để tránh tình trạng hoại tử chân trái. Bệnh nhân được chụp CT Scan mạch máu và xác định bị tắc hoàn toàn động mạch khoeo.

Sau đó, bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ, bác sĩ tái thông động mạch bằng một cầu nối mạch dài 6 cm.

Phần máu đông được lấy ra và ảnh CT Scan mạch máu chi dưới của bệnh nhân Ảnh: Nam Long

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Bỉnh Khang, phẫu thuật viên chính, cho biết đây là ca phẫu thuật khó nhưng ê kíp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả sau 4 tuần, vết mổ lành hẳn, chân trái bệnh nhân sống tốt, chức năng đi lại phục hồi gần như hoàn toàn. Bệnh nhân được duy trì kháng tiểu cầu và chống xơ vữa để tránh tái phát tình trạng tắc động mạch.

Theo thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Thanh Bình, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Trà Vinh, tắc động mạch chi cấp tính là tình trạng đột ngột tắc nghẽn dòng máu chính nuôi chi (chân và tay), phần lớn xuất hiện ở chi dưới với các triệu chứng như đau, tím, lạnh ở đầu chi. Giai đoạn muộn hơn các triệu chứng như tê, giảm vận động và liệt sẽ xuất hiện. Thời gian thiếu máu nuôi ở chi càng lâu càng dễ dẫn đến hoại tử chi, đối với chi trên là 8 giờ, chi dưới 6 giờ. Đây cũng nguyên nhân gây ra tàn phế ở những bệnh nhân tắc động mạch cấp. Vì vậy cần được phát hiện và xử trí kịp thời để tránh tình trạng phải cắt bỏ chân, tay hoại tử.