Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nam bệnh nhân nhập viện vì chân tím tái, lạnh tê, vận động kém

Nam Long
Nam Long
27/11/2025 17:11 GMT+7

Nam bệnh nhân 65 tuổi nhập viện vì chân tím tái, lạnh tê, kèm giảm vận động.

Ngày 27.11, tin từ Bệnh viện đa khoa Trà Vinh cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, cứu bệnh nhân khỏi nguy cơ bị mất chân do tắc động mạch khoeo cấp tính.

Trước đó, chiều 24.10, Bệnh viện đa khoa Trà Vinh tiếp nhận bệnh nhân nam 65 tuổi có triệu chứng đột ngột tím tái, đau, lạnh, tê kèm giảm vận động ở cẳng chân và bàn chân trái. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán đây là tình trạng bệnh nhân bị tắc động mạch khoeo cấp tính, cần phải can thiệp phẫu thuật sớm để tránh tình trạng hoại tử chân trái. Bệnh nhân được chụp CT Scan mạch máu và xác định bị tắc hoàn toàn động mạch khoeo.

Sau đó, bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ, bác sĩ tái thông động mạch bằng một cầu nối mạch dài 6 cm.

- Ảnh 1.

Phần máu đông được lấy ra và ảnh CT Scan mạch máu chi dưới của bệnh nhân

Ảnh: Nam Long

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Bỉnh Khang, phẫu thuật viên chính, cho biết đây là ca phẫu thuật khó nhưng ê kíp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả sau 4 tuần, vết mổ lành hẳn, chân trái bệnh nhân sống tốt, chức năng đi lại phục hồi gần như hoàn toàn. Bệnh nhân được duy trì kháng tiểu cầu và chống xơ vữa để tránh tái phát tình trạng tắc động mạch.

Theo thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Thanh Bình, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Trà Vinh, tắc động mạch chi cấp tính là tình trạng đột ngột tắc nghẽn dòng máu chính nuôi chi (chân và tay), phần lớn xuất hiện ở chi dưới với các triệu chứng như đau, tím, lạnh ở đầu chi. Giai đoạn muộn hơn các triệu chứng như tê, giảm vận động và liệt sẽ xuất hiện. Thời gian thiếu máu nuôi ở chi càng lâu càng dễ dẫn đến hoại tử chi, đối với chi trên là 8 giờ, chi dưới 6 giờ. Đây cũng nguyên nhân gây ra tàn phế ở những bệnh nhân tắc động mạch cấp. Vì vậy cần được phát hiện và xử trí kịp thời để tránh tình trạng phải cắt bỏ chân, tay hoại tử.

Tin liên quan

Bệnh nhân đứt động mạch khoeo, suýt phải đoạn chi

Bệnh nhân đứt động mạch khoeo, suýt phải đoạn chi

Các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cứu được chân trái một bệnh nhân bất cẩn bị té trong lúc tham gia giao thông dẫn đến bị đứt động mạch khoeo, suýt phải đoạn chi.

Khám phá thêm chủ đề

động mạch khoeo tắc động mạch trà vinh chân tím tái Bệnh viện đa khoa Trà Vinh thiếu máu Hoại tử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận