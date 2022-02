Nam bệnh nhân nuốt bàn chải đánh răng, ruột bút bi phải cấp cứu

Chiều 25.2, tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Nội soi của bệnh viện vừa nội soi can thiệp thành công một ca mắc dị vật hy hữu, lấy ra phần thân một bàn chải đánh răng và ruột bút bi trong dạ dày một bệnh nhân 23 tuổi.

Trước đó, nam bệnh nhân N.K.P. (23 tuổi, ngụ Hậu Giang) được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ khám tiêu hóa với tình trạng đau thượng vị. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết trước đó 5 ngày đã sơ ý nuốt một ruột bút bi vào bụng. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau bụng nên đã đến bệnh viện địa phương khám rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra không ghi nhận dị vật cản quang. Các bác sĩ đã đề nghị người nhà cho bệnh nhân nhập viện theo dõi, nhưng gia đình không đồng ý mà xin về theo dõi ngoại trú. Bệnh nhân được các bác sĩ đã căn dặn khi có triệu chứng đau bụng hoặc bất thường thì đến ngay cơ sở y tế để được xử trí.

Ngày 23.2, nam bệnh nhân trên tiếp tục được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ kiểm tra sau khi nuốt vào bụng phần thân của một bàn chải đánh răng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định nội soi dạ dày - tá tràng. Quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện cách cung răng bệnh nhân khoảng 38 cm có ruột bút dài khoảng 12 cm và phần thân của một bàn chải đánh răng dài khoảng 15 cm, đường kính 1,5 cm, phía đầu thân bàn chải cắm vào thành tá tràng, đầu nhọn của dị vật gây ra vài ổ loét 10-15 mm đáy giả mạc trắng, loét hành tá tràng. Sau 15 phút nội soi, các bác sĩ đã can thiệp lấy cả hai dị vật thành công.





Theo BS.CK2 Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, dị vật đường tiêu hóa là những vật do vô tình hay cố ý nuốt phải trong quá trình ăn uống, sinh hoạt, chơi đồ chơi. Đây là một trong những cấp cứu phổ biến, thường là hóc đồ ăn, hóc xương cá hoặc mắc phải các loại dị vật khác như tăm, tre, đinh... vào đường tiêu hóa trên, thường là thực quản. Dị vật có thể gặp ở bất cứ đoạn nào của đường tiêu hóa từ miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, đại trực tràng và hậu môn nhưng ở đoạn thực quản và ruột non là hay gặp nhất.

Khi đi vào đường tiêu hóa, các dị vật nhỏ, không sắc nhọn có thể theo đường tự nhiên ra ngoài. Tuy nhiên, các dị vật sắc nhọn có thể gây thủng ruột, viêm loét... Những trường hợp như vậy nếu không được phát hiện và xử lý sớm sẽ gây nguy hiểm tới đường tiêu hóa nói riêng và sức khỏe người bệnh nói chung.

Đối với dị vật đường tiêu hóa ở thực quản, dạ dày thì điều trị bằng phương pháp gắp dị vật qua nội soi là phương pháp an toàn và triệt để nhất. Người bệnh sẽ được khám lâm sàng, chụp X-quang xác định, làm các xét nghiệm tiền mê. Tiến hành gắp dị vật qua nội soi gây mê đường tiêu hóa đảm bảo an toàn, không đau và tránh co thắt thực quản, kích thích, nôn khi soi.

Khi người dân có những biểu hiện sức khỏe bất thường, nghi ngờ bị mắc dị vật cần phải đến ngay các cơ sở y tế, đặc biệt là những nơi có trang bị máy nội soi để nhanh chóng chẩn đoán và can thiệp điều trị kịp thời.