Nam bộ nắng nóng ít nhất 1 tuần nữa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 8.5, khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như Nhà Bè (TP.HCM) 36,2 độ C, Bến Tre (Bến Tre) 36,2 độ C... Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 45 - 50%.

Nắng nóng đã quay trở lại Nam bộ sau những cơn mưa rào báo hiệu chuyển mùa NHẬT THỊNH

Dự báo, từ ngày 8 - 10.5, ở Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 55%.



Nhiệt độ cao nhất ở một số tỉnh Nam bộ lúc 13 giờ hôm nay TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Tây nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Cơ quan khí tượng cho hay, nắng nóng tại Nam bộ kéo dài ít nhất đến ngày 16.5, với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 - 38 độ C. Từ ngày 11 - 16.5, trời ít mưa, độ ẩm thấp nhất từ 55 - 65%. Nguy cơ cháy rừng trong giai đoạn này ở mức cao. Giai đoạn nửa cuối tháng 5 ở Tây nguyên và Nam bộ có mưa chuyển mùa, nguy cơ cháy rừng sẽ giảm dần.

Trong khi đó, miền Bắc từ ngày 12 - 31.5 có khả năng xuất hiện 2 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Đợt 1 từ ngày 12 - 19.5 và đợt 2 từ 27 - 31.5. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C ở phía đông; 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C ở các tỉnh phía tây. Độ ẩm thấp nhất 45 - 55%.

Khu vực Trung bộ từ ngày 11 - 31.5 khả năng xuất hiện 2 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng; đợt 1 từ ngày 11 - 21.5; đợt 2 từ 25 - 31.5 và có khả năng còn kéo dài sang đầu tháng 6. Nhiệt độ phổ biến từ 36 - 39 độ C, vùng núi phía tây 39 - 41 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm thấp nhất từ 35 - 45%.