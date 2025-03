Nam bộ sắp đón đợt mưa trái mùa 5 ngày

Các tỉnh thành Nam bộ sắp đón đợt mưa trái mùa kéo dài sau khi đợt nắng nóng diện rộng hiện nay kết thúc. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nắng nóng 36 - 37 độ C kéo dài đến ngày 29.3, ở các tỉnh miền Đông như Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai; thời gian nắng nóng kéo dài từ 11 - 16 giờ. Còn tại TP.HCM nắng nóng từ 35 - 36 độ C. Mức nhiệt ở các tỉnh biên giới tây nam như Long An, Đồng Tháp, An Giang cũng tương đương với TP.HCM.



TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ sắp đón đợt mưa trái mùa kéo dài khoảng 5 ngày ẢNH: CHÍ NHÂN

Từ ngày 30.3, nắng nóng thu hẹp dần và nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 1 độ C. Rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía bắc nối với nhiễu động gió đông ở ngoài khơi khu vực nam Biển Đông có xu hướng di chuyển về hướng đất liền Nam bộ, gây nên đợt mưa trái mùa.

Tại TP.HCM, đợt mưa trái mùa có thể kéo dài từ ngày 30.3 - 3.4 ở tất cả các quận huyện trên địa bàn. Ngoài ra, đợt mưa trái mùa này xuất hiện nhiều nơi ở Nam bộ, nhưng tập trung nhiều ở các tỉnh ven biển ĐBSCL. Trong mưa giông đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong khi đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Từ chiều tối và đêm 28.3, bộ phận không khí lạnh từ phía bắc tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông Bắc bộ và một số nơi ở phía tây Bắc bộ, từ gần sáng ngày 29.3 sẽ ảnh hưởng đến bắc Trung bộ và hầu hết các nơi ở phía tây Bắc bộ; sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung Trung bộ.



Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; bắc Trung bộ phổ biến 17 - 19 độ C.