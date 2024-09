Nam bộ và Tây nguyên có mưa to kéo dài nhiều ngày tới, vì sao?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Trong ngày 12.9, ở khu vực bắc Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 - 14 giờ ngày 12.9 có nơi trên 50 mm như: Ea Bông (Đắk Lắk) 62,2mm, Nam Xuân (Đắk Nông) 53,4mm, Ngan Dừa (Bạc Liêu) 66,8mm, U Minh (Cà Mau) 56,4mm…



Nam bộ và Tây nguyên có mưa vừa đến mưa to kéo dài nhiều ngày tới ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong chiều tối ngày 12.9, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 35mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Đặc biệt khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Đáng chú ý, từ chiều ngày 13 - 15.9, ở khu vực Tây nguyên, Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi trên 120mm; thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Mưa lớn ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân gây mưa vừa đến mưa to xuất hiện kéo dài là do dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung bộ và giữa Biển Đông đang mạnh dần lên. Bên cạnh đó là gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh đặc biệt trong giai đoạn từ ngày 16 - 18.9 nên gây mưa to đến rất to cho các tỉnh thành Nam bộ và Tây nguyên.