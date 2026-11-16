Nam ca sĩ 13 lần thi, bất ngờ giành quán quân khi hát nhạc xưa là ai?

Nhìn lại con đường làm nghề, Lê Vũ Phương không cho rằng bản thân là một “ẩn số” về dòng nhạc, mà là người vẫn đang tiếp tục khám phá những khả năng mới. Nam ca sĩ nhớ lại lời dạy của một cô giáo: mỗi người đều có những điều đặc biệt và khả năng phi thường mà đôi khi chính bản thân chưa nhận ra. Vì vậy, điều quan trọng là phải dám thử sức để tìm thấy những thế mạnh tiềm ẩn.

Hành trình làm nghề của Lê Vũ Phương

Hành trình của Lê Vũ Phương là minh chứng cho quan điểm ấy. Từ năm 2006 đến năm 2019, nam ca sĩ đã trải qua tổng cộng 13 lần tham gia các cuộc thi âm nhạc. Có những lần chưa đạt kết quả như mong đợi, anh vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu. Sau 13 năm nỗ lực, nam ca sĩ cuối cùng cũng chạm đến ngôi vị quán quân Hãy nghe tôi hát 2019 và xem đây là thành quả cho những tháng ngày bền bỉ với nghề.

Lê Vũ Phương là quán quân Hãy nghe tôi hát 2019 Ảnh: NSX

Với Lê Vũ Phương, thành công không chỉ đến từ một danh hiệu mà còn là quá trình bản thân từng bước bộc lộ khả năng, xác định rõ màu sắc âm nhạc và chinh phục khán giả. Nam ca sĩ cũng hiểu rằng mỗi người có một thời điểm tỏa sáng khác nhau. Có thể trước đây chưa đủ duyên hoặc chưa thật sự phù hợp, nhưng nếu không ngừng cố gắng, cơ hội vẫn có thể đến vào một thời điểm thích hợp.

Được khán giả biết đến qua những ca khúc tình ca và dòng nhạc xưa, Lê Vũ Phương vẫn duy trì sở trường của mình, nhưng không muốn tự giới hạn bản thân trong một màu sắc âm nhạc duy nhất. Thời gian gần đây, nam ca sĩ còn thử sức với dân ca, đồng thời dành khoảng 3 năm để sáng tác và thể hiện những ca khúc do chính mình viết.

Trước những thắc mắc về việc thay đổi phong cách, Lê Vũ Phương cho rằng đây không phải là sự từ bỏ sở trường mà là cách bổ sung thêm màu sắc cho hành trình nghệ thuật. Nam ca sĩ chia sẻ: “Âm nhạc không có giới hạn và không bắt buộc mình phải khăng khăng như vậy hoài”. Theo anh, việc có thể thể hiện nhiều thể loại cũng giúp nghệ sĩ mở rộng cơ hội làm nghề, thích nghi với nhu cầu đa dạng của các chương trình và khán giả.

Lê Vũ Phương hào hứng khi đồng hành cùng những giọng ca trẻ trong Ẩn số tỏa sáng Ảnh: NSX

Từ chính trải nghiệm của mình, Lê Vũ Phương dành lời khuyên cho những giọng ca trẻ rằng hãy mạnh dạn tham gia các cuộc thi âm nhạc, đừng quá lo lắng trước khả năng thất bại. Dù kết quả là bị loại từ vòng đầu, được bước tiếp vào chung kết hay đạt giải thưởng, mỗi lần thử sức đều mang lại những bài học quý giá. Đó là cơ hội để người trẻ va chạm, nhận ra khả năng của bản thân và học hỏi từ những người có kinh nghiệm.

Nam ca sĩ nhấn mạnh điều quan trọng nhất là phải xác định được đam mê và kiên trì theo đuổi lựa chọn của mình. Anh chia sẻ: “Cứ thi đi, để cọ xát, mình va chạm, mình biết khả năng của mình ở đâu và mình học hỏi thêm”. Nhìn lại 13 lần thi, Lê Vũ Phương hiểu rằng nếu bản thân bỏ cuộc sau những lần thất bại đầu tiên, có lẽ đã không có ngày hôm nay.

Mới đây, Lê Vũ Phương gây chú ý khi tham gia chương trình Ẩn số tỏa sáng với vai trò đội trưởng. Nếu trước đây nam ca sĩ thường đứng trên sân khấu với tâm thế của một thí sinh hoặc ngồi ở vị trí giám khảo, lần này anh có cơ hội trực tiếp đồng hành cùng những gương mặt mới.

Lê Vũ Phương cho rằng sự may mắn và cái duyên đóng vai trò quan trọng. Khi đứng trước những lựa chọn, anh không quá đặt nặng việc tìm kiếm một “viên ngọc thô” hay một giọng ca đã hoàn thiện, mà ưu tiên người có khả năng chạm đến cảm xúc của mình. Theo anh, đội trưởng cần biết lắng nghe bằng trái tim nhưng cũng phải giữ sự tỉnh táo để đưa ra quyết định phù hợp.