Nam ca sĩ giờ là thầy giáo, tiết lộ cuộc sống tuổi 40

Triệu Lộc có ông ngoại là nghệ sĩ Công Thành, nguyên Trưởng đoàn Cải lương Nam bộ. Trong khi đó, ba nam ca sĩ là ca sĩ Bảo Minh, mẹ là diễn viên Huyền Thanh. Dù là “con nhà nòi” của cải lương song Triệu Lộc lại theo đuổi dòng nhạc trữ tình lãng mạn. Anh gây chú ý khi giành danh hiệu quán quân cuộc thi Sao nối ngôi cách đây 8 năm.

Ở tuổi 40, Triệu Lộc có tổ ấm bên vợ và con gái nhỏ. Anh thừa nhận bản thân là “con ngựa bất kham” nên cần người “cầm cương”. Ngoài công việc ca hát, nam ca sĩ còn định hướng phát triển ở vai trò thầy giáo giảng dạy âm nhạc. Thông qua đó, Triệu Lộc mong muốn có thể truyền đạt kiến thức, đam mê đến các bạn trẻ.

Triệu Lộc cân bằng thời gian cho công việc giảng dạy, ca hát và chăm lo cho gia đình Ảnh: NSX

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Triệu Lộc cho biết anh thường xuyên bận rộn với lịch đi hát và giảng dạy nên nhiều khi về nhà khá muộn. Những lúc cả hai vợ chồng đều đi làm, con gái chủ yếu ở cùng ông bà nội. Điều khiến nam ca sĩ xúc động là Khiết Doanh - con gái anh ít khi mè nheo, chỉ đến khi ba về sớm mới quấn quýt và thích được ba xoa lưng cho ngủ.

Ở hiện tại, dù công việc bận rộn, Triệu Lộc cho biết anh vẫn cố gắng phụ giúp gia đình và luôn chọn cách dạy con nhẹ nhàng. “Nhiều khi chở con đến trường vào buổi sáng là tôi tất bật đi dạy cho đến tối. Thường thì chiều vợ sẽ đón con, còn có những hôm tôi về trễ thì con đã ngủ rồi. Những khi như vậy, con sẽ chọn tâm sự với mẹ rằng cũng nhớ ba", anh bật mí.

Con gái tiết lộ về Triệu Lộc

Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình Điều con muốn nói, bé Khiết Doanh hồn nhiên chia sẻ rằng dù ba là ca sĩ nhưng em chưa từng được xem Triệu Lộc hát trực tiếp, mà chỉ thấy trên tivi. Ở nhà, cô bé thường kể cho ba mẹ nghe chuyện ở trường, bạn bè và thầy cô, nhưng khi đứng trước trường quay lại khá rụt rè, ít nói. Những biểu hiện nhỏ ấy khiến người lớn nhận ra rằng trẻ con đôi khi không biết diễn đạt cảm xúc, nhưng nhu cầu được gần gũi với cha mẹ luôn rất lớn.

Con gái 6 tuổi của ca sĩ Triệu Lộc mong một lần được theo ba đi hát Ảnh: NSX

Từ câu chuyện của hai cha con, chuyên gia tâm lý cho rằng trẻ được lớn lên trong sự yêu thương sẽ có tâm hồn bình yên và hướng thiện. Khi cha mẹ dành cho con sự quan tâm đúng đắn, trẻ sẽ học được cách cư xử nhẹ nhàng, biết quan tâm đến người khác. Theo nữ chuyên gia, ở lứa tuổi mới bước vào tiểu học như Khiết Doanh, sự kết nối trực tiếp với cha mẹ có ý nghĩa rất quan trọng, bởi dù có được ông bà chăm sóc, trẻ vẫn luôn mong được gần gũi với ba mẹ nhiều hơn. Những định hướng từ gia đình trong giai đoạn này sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển tính cách của trẻ.

Ở phần cuối chương trình, hai cha con đã cùng nói ra mong muốn dành cho nhau. Bé Khiết Doanh bày tỏ ước mơ được một lần theo ba đi hát để được nhìn thấy ba biểu diễn ngoài đời thật. Mong muốn giản dị ấy khiến ca sĩ Triệu Lộc không giấu được xúc động.

Khép lại chương trình, MC Ốc Thanh Vân chia sẻ rằng mỗi câu chuyện trong Điều con muốn nói đều mang một màu sắc khác nhau, nhưng điểm chung luôn là tình yêu thương của cha mẹ có ý nghĩa rất lớn đối với con trẻ. Cô nhắn nhủ: "Trong các mối quan hệ, tình cảm giữa cha mẹ và con cái là điều không thể thiếu. Nhưng khúc mắc lớn nhất của nhiều gia đình lại là thiếu thời gian dành cho con, trong khi tuổi thơ của con qua rồi sẽ không bao giờ quay lại”.