Nam ca sĩ King The Voice đột quỵ, phải nhập viện khẩn cấp

Cao Hân
20/08/2025 11:03 GMT+7

Nam ca sĩ King The Voice, ngôi sao 'The Voice Thailand' mùa đầu tiên, bất ngờ đổ bệnh sau đêm diễn.

Bi kịch của nam ca sĩ King The Voice

Theo tờ Thairath, sự việc xảy ra sau buổi biểu diễn của King tại Pattaya, Thái Lan. Vợ anh cho biết trên trang cá nhân rằng chồng cô bất ngờ xuất hiện các triệu chứng như khó thở, chóng mặt và nôn mửa, phải nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán nam ca sĩ bị tắc nghẽn nhiều mạch máu ở vùng tiểu não bên phải và vùng cổ, dẫn đến một cơn đột quỵ, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ thăng bằng và vận động.

Mới đây, vợ của King đã cập nhật tình hình của chồng: "Hiện anh vẫn nằm trong phòng ICU, không thể ngồi dậy. Tuy nhiên, tay chân chưa bị liệt, vẫn có thể nói chuyện được, chỉ ăn ít". Vợ của King The Voice cũng thay mặt chồng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã động viên.

Các bác sĩ chẩn đoán King The Voice bị tắc nghẽn nhiều mạch máu ở vùng tiểu não bên phải và vùng cổ

King Pichet Buakhum, nghệ danh King The Voice, sinh năm 1978 tại Bangkok, Thái Lan. Anh là một gương mặt quen thuộc với khán giả yêu âm nhạc Thái Lan, từng là thí sinh nổi bật tại The Voice Thailand mùa đầu tiên (2012) và lọt vào vòng chung kết đội huấn luyện viên Stamp.

Trước khi nổi tiếng, anh là một giảng viên thanh nhạc tài năng, đồng thời tham gia dàn hợp xướng chuyên nghiệp và hát bè cho nhiều ngôi sao âm nhạc lớn. Năm 2012, anh trở thành nghệ sĩ Thái đầu tiên ký hợp đồng với Universal Music Thailand.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau biến cố đột quỵ

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau biến cố đột quỵ

Theo quản lý, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn hiện về Cần Thơ để phục hồi chức năng sau đột quỵ. Người này cũng bác tin đồn sai lệch liên quan đến nam nghệ sĩ.

Xem thêm bình luận