Nam ca sĩ mời Tuấn Vũ, Giao Linh hội tụ trong liveshow riêng là ai?

Sau 8 năm theo đuổi ca hát, Tuấn Vinh (tên thật Nguyễn Thanh Tuấn) quyết định thực hiện liveshow riêng mang tên Chuyện loài cỏ đêm. Chương trình diễn ra ngày 9.1.2027 tại Trung tâm Văn hóa Hậu Giang (TP.HCM), quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như danh ca Giao Linh, danh ca Tuấn Vũ, ca sĩ Mạnh Quỳnh, Đông Đào, Chế Thanh, Lưu Ánh Loan...

Vinh Tuấn quyết định thực hiện liveshow riêng sau 8 năm theo đuổi đam mê ca hát Ảnh: NVCC

Không đặt nặng chuyện thu hồi vốn

Trong bối cảnh thị trường biểu diễn có nhiều biến động, việc một giọng ca không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp đứng ra tổ chức liveshow với quy mô lớn, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khiến không ít người tò mò về mức độ đầu tư cũng như khả năng thu hồi kinh phí. Tuy nhiên, Vinh Tuấn cho biết anh không xem đây là một thương vụ kinh doanh hay dự án có thể tính toán lợi nhuận.

Nam ca sĩ chia sẻ sau 8 năm đi hát, anh cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để thực hiện liveshow đầu tiên. Quãng thời gian ấy không quá dài nhưng cũng đủ để anh có những trải nghiệm, kỷ niệm và sự gắn bó nhất định với âm nhạc. So với nhiều đồng nghiệp có xuất phát điểm sớm hơn, hành trình của Vinh Tuấn đến với ca hát có phần muộn màng. Vì vậy, anh muốn dành cho mình một dấu mốc đáng nhớ sau những năm tháng theo đuổi đam mê.

“Tôi làm liveshow này chủ yếu để kỷ niệm. Thật sự với tên tuổi của mình, lại rơi vào thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, tôi không nghĩ sẽ thu hồi được vốn. Vì vậy, tâm lý của tôi khá thoải mái”, anh bày tỏ.

Nam ca sĩ không đặt nặng chuyện doanh thu khi thực hiện liveshow Ảnh: NVCC

Theo Vinh Tuấn, nếu đặt mục tiêu kinh doanh lên hàng đầu, anh có lẽ sẽ phải cân nhắc nhiều hơn trước khi quyết định thực hiện một chương trình có quy mô như Chuyện loài cỏ đêm. Bởi chi phí tổ chức một đêm nhạc không chỉ nằm ở thù lao nghệ sĩ mà còn bao gồm sân khấu, âm thanh, ánh sáng, nhân sự, truyền thông và nhiều khoản phát sinh khác. Tuy nhiên, anh lựa chọn nhìn nhận khoản đầu tư này như một món quà dành cho bản thân sau nhiều năm đi hát.

Điều Vinh Tuấn mong muốn là có một đêm diễn chỉn chu, được đứng trên sân khấu và thể hiện những ca khúc mình yêu thích trước những người thân quen cũng như khán giả từng biết đến giọng hát của anh. Anh dự kiến trình diễn khoảng 9 - 10 ca khúc, xem đó là phần quan trọng nhất trong dấu mốc nghệ thuật của mình.

“Đã đi hát thì ai cũng mong tiếng hát được bay cao, bay xa. Tuy nhiên, với tôi, liveshow lần này đơn giản là muốn để lại một kỷ niệm cho mình, có một đêm được hát những bài mình thích nhất cho gia đình, bạn bè và những khán giả từng yêu thương tiếng hát Vinh Tuấn nghe”, anh nói.

Vì sao Vinh Tuấn mời được Tuấn Vũ, Giao Linh?

Nguyễn Thanh Tuấn sinh năm 1974 tại TP.HCM, với công việc chính là kinh doanh. Năm 2018, anh tham gia cuộc thi hát và giành giải nhất. Đây được xem là một cột mốc đáng nhớ, giúp anh có thêm sự tự tin để theo đuổi niềm đam mê.

Những giọng ca gạo cội góp mặt trong đêm nhạc của Vinh Tuấn Ảnh: NVCC

Năm 2020, vì yêu thích biểu diễn nhưng chưa có nhiều lời mời tham gia chương trình, Vinh Tuấn quyết định tự mở phòng trà, đồng thời đăng tải các sản phẩm trên YouTube. Tuy nhiên, dịch bệnh cùng những khó khăn kinh tế sau đó khiến hoạt động phòng trà không thể tiếp tục duy trì. Không từ bỏ ca hát, Vinh Tuấn tìm cơ hội khác để biểu diễn, thử sức trong không gian chuyên nghiệp hơn. Từ đó, ý tưởng thực hiện liveshow riêng dần hình thành.

Đêm nhạc lần này có sự góp mặt của danh ca Giao Linh, danh ca Tuấn Vũ, ca sĩ Mạnh Quỳnh, Đông Đào, Thùy Trang, Chế Thanh, Lưu Ánh Loan, Trường Sang… Nam ca sĩ cho biết công việc chính của mình là kinh doanh, không hoạt động thường xuyên trong giới biểu diễn nên các mối quan hệ không nhiều.

Vinh Tuấn thẳng thắn nhìn nhận việc tổ chức được liveshow lần này phần lớn nhờ sự hỗ trợ của nhà tổ chức. “Nếu không, tôi nghĩ mình khó thực hiện được liveshow ở thời điểm này”, anh nói.

Bên cạnh ý nghĩa kỷ niệm, Chuyện loài cỏ đêm còn là dịp để Vinh Tuấn tự đánh giá khả năng của bản thân khi đứng trên một sân khấu có quy mô lớn hơn những không gian biểu diễn anh từng trải qua. Việc xuất hiện cùng nhiều nghệ sĩ có kinh nghiệm và tên tuổi cũng đặt ra cho anh không ít thử thách, nhưng nam ca sĩ không áp lực điều này. Anh xem đây là cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và tận hưởng một đêm diễn có nhiều màu sắc.