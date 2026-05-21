Nam ca sĩ rẽ hướng sang bolero, tiết lộ cuộc sống khi trở thành thầy giáo

Gần đây, Nam Cường gây chú ý khi tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt Biến hóa bất ngờ, tạo sự kết nối giữa thí sinh với các giám khảo. Với anh, đây không chỉ là một chương trình về âm nhạc mà còn là nơi mang đến rất nhiều năng lượng sáng tạo và cảm xúc.

Nam MC cho rằng mỗi khán giả sẽ có tiêu chuẩn khác nhau về một tiết mục, nhưng để khiến người xem tin rằng nghệ sĩ gốc đang xuất hiện trên sân khấu lại là câu chuyện khác. Là người theo dõi xuyên suốt các phần trình diễn, Nam Cường thường nhìn tiết mục bằng cảm xúc của khán giả. Với anh, một tiết mục thành công là khi tạo được “điểm chạm”, khiến người xem thấy thích thú hoặc bất ngờ.

Nam Cường tiếp tục dẫn dắt chương trình Biến hóa bất ngờ lên sóng trên THVL1

Ảnh: NSX

Theo Nam Cường, có những thí sinh sở hữu giọng hát giống thần tượng đến mức gây choáng ngợp, dù ngoại hình chưa thật sự tương đồng. Nhưng cũng có những người không quá giống về giọng hát lại ghi điểm nhờ sự thông minh trong cách xử lý sân khấu, khả năng tạo cảm xúc hoặc sự duyên dáng khi trình diễn. Nam MC đánh giá cao những thí sinh biết tận dụng thế mạnh riêng thay vì cố ép bản thân phải giống hoàn toàn một nghệ sĩ khác.

Quan điểm làm nghề của Nam Cường

Theo Nam Cường, nghệ sĩ muốn tồn tại lâu dài bắt buộc phải biết làm mới bản thân. Tuy nhiên, nam MC nhấn mạnh điều đó không đồng nghĩa với việc thay đổi hoàn toàn để trở thành một con người khác. “Làm mới là luôn học hỏi, luôn quan sát và biết lắng nghe”, Nam Cường chia sẻ.

Ngược lại, việc chạy theo sự chú ý bằng mọi giá rất dễ khiến nghệ sĩ đánh mất hình ảnh của mình. Nam Cường thừa nhận mạng xã hội hiện nay khiến nhiều người trẻ muốn tạo độ nhận diện nhanh chóng. Tuy nhiên, theo anh, độ nhận diện tích cực hay tiêu cực hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người. “Có những sự biến hóa dần bị tha hóa khi người ta chạy theo những tung hô ảo”, anh bày tỏ.

Theo Nam Cường, điều quan trọng nhất của một nghệ sĩ là phải giữ được bản sắc riêng và biết đâu là giới hạn cần dừng lại. Nam MC cho rằng nếu có nền tảng giá trị đủ vững, nghệ sĩ có thể thay đổi nhiều thế nào cũng không bị “lệch hướng”.

Nam Cường thừa nhận nghệ sĩ rất dễ đánh mất mình khi chạy theo sự chú ý Ảnh: NSX

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Nam Cường hiện còn tham gia công tác giảng dạy ngành sự kiện tại trường đại học. Chính việc tiếp xúc với thế hệ trẻ giúp nam MC hiểu rõ hơn về tư duy và cá tính của Gen Z hiện nay. Nam Cường đánh giá thế hệ trẻ rất thông minh, nhanh nhạy và có khả năng tự học cao. Tuy nhiên, họ cũng khá nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng cảm xúc trước những lời nhận xét trái chiều. Theo anh, những va chạm trong cuộc sống và nghề nghiệp sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn theo thời gian.

Khi nhắc về cơ duyên đến với nghệ thuật, Nam Cường cho biết anh từng không nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Sinh ra tại Đà Nẵng, ban đầu anh định hướng theo ngành kiến trúc trước khi bất ngờ tham gia cuộc thi truyền hình thực tế năm 2003. Chiến thắng tại cuộc thi và trở thành thành viên nhóm nhạc cùng Tóc Tiên đã mở ra bước ngoặt lớn đưa Nam Cường vào TP.HCM hoạt động nghệ thuật cho đến hiện tại.

Trong nhiều cột mốc đáng nhớ của sự nghiệp, Nam Cường cho biết danh hiệu quán quân Người kể chuyện tình là bước ngoặt đặc biệt. Thành công này giúp nam ca sĩ mở rộng hình ảnh sang dòng nhạc trữ tình, bolero và đến gần hơn với đông đảo khán giả miền Tây.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Nam Cường vẫn xem nghệ thuật là “hơi thở” trong cuộc sống. Với nam MC, dù đứng trên sân khấu hay lùi về phía sau để hỗ trợ người khác tỏa sáng, anh vẫn cảm thấy mình đang được sống trọn vẹn với đam mê. Về đời tư, Nam Cường khá kín tiếng. Anh ít khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, thay vào đó muốn khán giả tập trung vào những dự án mà mình đang nỗ lực thực hiện.