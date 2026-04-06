Nam ca sĩ từng đi hát lót, nói lý do rẽ hướng làm thầy giáo

Nói về chặng đường ca hát, Sỹ Luân nói đó là cái duyên. Anh tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn bé, mang những điều gần gũi trong cuộc sống vào các sáng tác của mình thông qua Cún yêu, Áo dài ơi, Tuổi hồng… Trong đó, Mắt nai cha cha cha là ca khúc gắn liền với sự nghiệp của anh.

Sỹ Luân từng có thời gian đi hát lót cho Lam Trường, Phương Thanh... trước khi nổi tiếng Ảnh: FBNV

Dù vậy, Sỹ Luân khẳng định bản thân hoạt động âm nhạc một cách tự nhiên, không chủ đích viết ca khúc để bán. Trước đây, anh từng là ca sĩ hát lót, thường đến các sân khấu để xin cơ hội được biểu diễn, kể cả khi không có cát sê. Nhớ lại quãng thời gian đó, giọng ca 8X chia sẻ: “Ngày xưa ca sĩ rất thích mặc đồ trắng đi diễn. Tôi lái xe máy xuống Bình Dương, đến nơi bộ đồ thành màu đen”.

Sỹ Luân kể thời điểm đó, anh đến sân khấu nhưng phải chờ các ca sĩ nổi tiếng như Siu Black, Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh… biểu diễn, trừ khi hết ca sĩ anh mới được lên sân khấu. “Hát được một quãng thời gian, tôi hỏi bầu sô xem mình có được nhận cát sê không. Người đó nói có, cuối tháng này tôi sẽ được nhận nhưng cũng không thấy. Riết tôi thấy việc hát là một niềm vui”, anh chia sẻ.

Nhạc sĩ Áo dài ơi kể thêm thời điểm đó, địa điểm biểu diễn có đến 8.000 - 10.000 khán giả. Áp lực của anh là “không biết mọi người có đón nhận mình không”. Ban đầu, khi Lam Trường, Phương Thanh xuất hiện, mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Nhưng khi MC giới thiệu đến Sỹ Luân, khán giả không hưởng ứng vì không phải cái tên mong đợi của họ. “Sau khi ca khúc Mắt nai cha cha cha nổi tiếng, cũng sân khấu đó, vị trí đó nhưng mọi người lại đón nhận theo cách khác. Nếu không yêu nghề, mình sẽ không tiến xa với nghề”, anh chiêm nghiệm.

Theo Sỹ Luân, việc giữ được ngọn lửa đam mê với nghề là một thách thức với các bạn trẻ Ảnh: FBNV

Màn rẽ hướng của Sỹ Luân

Ngoài ca hát, sáng tác, Sỹ Luân còn tất bật với công tác giảng dạy. Chia sẻ về màn rẽ hướng này, giọng ca 8X thừa nhận bản thân là người có nhiều thuận lợi trong nghề. Song những năm tháng đầu đi hát, anh cũng đối diện với niềm vui, nỗi thất vọng. Nhưng nhìn lại, niềm hạnh phúc lớn nhất của Sỹ Luân là vẫn được làm nghề. Do đó, anh muốn mang lại cho những bạn trẻ những kinh nghiệm bản thân đã trải qua.

Tính đến hiện tại, Sỹ Luân đã có hơn 12 năm gắn bó với hoạt động giáo dục ở một trường đại học. Với kinh nghiệm có được, anh đánh giá khó khăn lớn nhất mà các bạn trẻ phải vượt qua là duy trì được ngọn lửa yêu nghề. Nam nhạc sĩ bày tỏ: “Các bạn đến với âm nhạc bằng trái tim hay vì muốn nổi tiếng, hay muốn có tiền. Nếu bạn thật sự yêu nghề thì bạn sẽ làm mọi thứ để tồn tại với nó. Không phải đến trường mới là học mà mình có thể học ở bất cứ nơi đâu, phải ăn ngủ với nó thì mới có ngày thành công được".

Nói thêm về những lời khen chê, Sỹ Luân cho rằng đó là điều cần chấp nhận khi quyết định theo đuổi nghệ thuật. Trước những bình luận, nam nhạc sĩ cho rằng cần phải xem xét lại bản thân. "Mình phải xem bản thân có đáng bị như vậy không? Nếu người ta chê đúng thì mình phải sửa", anh nói.