Nam chính 'Bước nhảy xì tin' tái xuất ấn tượng sau tai nạn vỡ cột sống

Tùng Mint sau tai nạn

Tùng Mint trên sân khấu hội ngộ của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 ẢNH: NSX

Vòng hội ngộ của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục được phát sóng tối 4.7 với màn tranh tài của 6 nhóm "anh tài". Nhóm Anh tài hào hoa của Tùng Mint, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền gặp không ít áp lực khi đều là diễn viên, không có nhiều kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu âm nhạc, cùng với đó 2 trong số 3 thành viên còn gặp chấn thương.

Sau quá trình nỗ lực tập luyện, bộ ba bước lên sân khấu với tinh thần lạc quan, năng lượng và thể hiện hết khả năng của bản thân. Tùng Mint chiêu đãi khán giả tiết mục Cause i love you, gây bất ngờ với giọng hát cuốn hút đồng thời phô diễn kỹ năng nhảy điệu nghệ vốn là sở trường. Trong khi đó, Thuận Nguyễn và Lê Xuân Tiền cũng lần lượt gây bất ngờ với khả năng ca hát qua tiết mục Keep me in love, Đường cong. Cả nhóm cũng có màn kết hợp đầy ăn ý với Tình nhân ơi, chinh phục khán giả với ngoại hình sáng, giọng hát ổn định cùng vũ đạo thu hút.

Tùng Mint thực hiện vũ đạo khó dù đang gặp chấn thương ẢNH CẮT TỪ CHƯƠNG TRÌNH Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Sau phần "cháy" hết mình trên sân khấu, nhóm có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình vượt "chông gai". Lê Xuân Tiền bật khóc xúc động, cho biết đây là giọt nước mắt hạnh phúc khi vượt qua được thử thách của chính mình. Được biết, nam diễn viên phim Gái già lắm chiêu gặp chấn thương ngay trước ngày diễn từ đó chịu không ít áp lực, căng thẳng.

Về phần Tùng Mint, nam diễn viên bất ngờ tiết lộ bản thân gặp tai nạn khá nặng trên phim trường khoảng một tháng trước khi tham gia chương trình. Nam diễn viên phim Bước nhảy xì tin đùa rằng lúc đó anh chưa tham gia hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai nhưng "chông gai" đã tìm đến mình đồng thời quyết tâm: bằng bất cứ giá nào cũng phải đứng trên sân khấu này.

Tùng Mint - Thuận Nguyễn - Lê Xuân Tiền vượt nhiều "chông gai" để hoàn thành tiết mục nhóm ẢNH: NSX

Nghệ sĩ 8X kể: "Tôi bị tai nạn khi đang quay một bộ phim điện ảnh. Tôi bị xe bán tải đè ngang qua người. Sau khi đến bệnh viện, tôi nhận được kết quả rằng vụ tai nạn đã ảnh hưởng vào xương sống, đốt sống S1, S2, S3 đã bị vỡ, tủy của cột sống tràn ra ngoài. Kèm theo đó là xương chậu của tôi bị gãy, vỡ và tôi có thể bị liệt. Tôi không tin rằng chuyện này đến ngay lúc mình chuẩn bị bước vào hành trình quan trọng".

"Anh tài" này cho biết trong khoảng thời gian đó, bản thân chỉ nằm trên giường, không thể đi lại, phải làm việc với ê kíp chương trình từ xa đồng thời thử nhiều phương pháp điều trị nhưng không cải thiện tình hình. Sau khi gặp được một bác sĩ nước ngoài, nghe lời khuyên, Tùng Mint bắt đầu tập đi lại và dần cải thiện sức khoẻ. Màn dance-break cực "cháy" của nam nghệ sĩ trên sân khấu hội ngộ khiến dàn "anh tài" trong hậu trường há hốc, vỗ tay thán phục khi anh hoàn thành xuất sắc phần trình diễn đòi hỏi độ phức tạp, điêu luyện trong từng động tác trong khi chưa hồi phục hoàn toàn, ở đầu chương trình còn phải chống nạng.

Nam chính Bước nhảy xì tin chia sẻ về hành trình tái xuất sau tai nạn ẢNH CẮT TỪ CHƯƠNG TRÌNH Anh trai vượt ngàn chông gai 2026





Lộ diện 5 'chiến tướng' đầu tiên của sân khấu 'chông gai'

5 "chiến tướng" ở công diễn hội ngộ của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 ẢNH: NSX

Nhóm Tùng Mint, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền cạnh tranh với Anh tài nội lực (gồm ca sĩ Đông Hùng, nghệ sĩ violin Hoàng Rob và nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương) và thua vì lượng bình chọn thấp hơn.

Phần còn lại của vòng hội ngộ cũng chiêu đãi người xem nhiều tiết mục solo, nhóm của 4 đội khác. Anh tài nhà bên (Hoàng Tôn, Osad, Thái Lê Minh Hiếu) giành chiến thắng trước Tổ đội sóng ngầm (Thái VG, Cheng, It's Charles.). Trong khi Biệt đội tái xuất (BB Trần, Neko Lê, Thanh Duy, Duy Khánh, Jun Phạm) chiếm lượng bình chọn cao hơn Anh tài tình (Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú, 14 Casper).

Bảng xếp hạng cá nhân của dàn "anh tài" sau công diễn mở màn ẢNH: NSX

Sau các cặp đấu, khán giả đã tiến hành bình chọn cá nhân để tích lũy điểm hỏa lực, mang đến một bảng xếp hạng gây bất ngờ. Trong đó, dàn "anh tài" BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Hoàng Dũng, Thanh Duy nằm ở top đầu;14 Casper xếp cuối bảng. Chương trình cũng vinh danh 5 "chiến tướng" ở công diễn hội ngộ: BB Trần, Đông Hùng, Huỳnh Lập, Hoàng Tôn và Đinh Mạnh Ninh. Cùng với đó, 34 anh tài đã lập thành 8 nhóm mới, tiến hành lựa chọn tiết mục để "chinh chiến" ở công diễn 1.