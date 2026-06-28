Đại Nghĩa gây 'choáng' khi vừa 'trồng cây chuối' vừa hát live

Đại Nghĩa vừa bịt mắt vừa đánh trống ở sân khấu hội ngộ của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 phát sóng tối 27.6 ẢNH: NSX

Ở vòng công diễn hội ngộ tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, nghệ sĩ Đại Nghĩa lập đội "Anh tài lắm chiêu" cùng diễn viên Huỳnh Lập, nhà sản xuất âm nhạc Mew Amazing. Anh cả của chương trình năm nay chiêu đãi khán giả ở sân khấu đầu tiên với ca khúc Kim. Ngôi sao Ngày xửa ngày xưa xuất hiện nổi bật trong bộ vest tím, gây chú ý với khả năng hát live tự tin, biểu cảm gương mặt đa dạng cùng khả năng trình diễn duyên dáng. Anh hết diễn ảo thuật biến hóa hoa hồng, tương tác cùng màn hình LED đến bịt mắt đánh trống.

Trong khi đó, Mew Amazing mang đến màn trình diễn ma mị với ca khúc solo Ừ thì kết hợp tiếng đàn violin. Còn Huỳnh Lập khiến khán giả trầm trồ khi khoe giọng hát và phần rap fast-flow cực cháy, khéo léo phối hợp điệu múa khăn thương hiệu hài hước trong tiết mục Làm được nha!.

Bộ ba lắm chiêu Đại Nghĩa - Mew Amazing - Huỳnh Lập trong tiết mục nhóm ẢNH: NSX

Nghệ sĩ 7X vừa trồng cây chuối vừa hát live khiến khán giả và dàn anh tài "choáng váng" ẢNH: NSX

Sang đến tiết mục cùng đồng đội, bộ ba Đại Nghĩa - Huỳnh Lập - Mew Amazing khuấy động với ca khúc quen thuộc Mắt nai cha cha cha với màu sắc vui nhộn. Đáng chú ý hơn cả, Đại Nghĩa khiến khán giả trong trường quay lẫn dàn "anh tài" theo dõi ở trong cánh gà "choáng váng" khi vừa thực hiện động tác "trồng cây chuối" vừa phô diễn giọng hát live ổn định, chắc chắn cạnh hai đàn em.

Sau tiết mục, nam nghệ sĩ hài hước tiết lộ để có được màn thể hiện ấn tượng trên sân khấu, anh đã phải chịu đựng những trận tiền đình nhớ đời. "Anh tài" bộc bạch vì bài hát vốn quen thuộc nên khi nhóm cất tiếng hát và thấy khán giả bên dưới cùng hòa nhịp hát theo, họ đã đạt được kỳ vọng như ban đầu.

K.O, Will, Hồ Đông Quan và Toki ghi điểm tuyệt đối bằng kỹ thuật nhảy, hát đồng đều chuẩn "idol" trong tiết mục Chạm làn môi em ẢNH: NSX

Màn thể hiện sáng tạo cũng giúp nhóm "Anh tài lắm chiêu" giành chiến thắng trước nhóm "Tình đầu rực cháy" của ba ca sĩ: Will (365), Toki, K.O (Uni5) và Hồ Đông Quan. Will bày tỏ sự thán phục trước màn thể hiện tuyệt vời của "đối thủ", thừa nhận biểu cảm gương mặt của nhóm bạn tốt hơn đội mình rất nhiều. Chiến thắng khiến Huỳnh Lập không giấu được sự xúc động và bất ngờ. Nam diễn viên nhận định kết quả này có lẽ được tạo ra nhờ sự vui nhộn, thú vị và những mảng miếng đong đầy cảm xúc mà nhóm mang lại đã nhận được sự ưu ái từ hội đồng khán giả.

Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy kết hợp ăn ý ở màn trình diễn Vỡ tan ẢNH: NSX

Dũng ĐT, Thơm (Da LAB) và Đinh Mạnh Ninh giành chiến thắng đầu tiên nhờ tiết mục Vào hạ ẢNH: NSX

Bên cạnh cuộc đối đầu của hai đội kể trên, sân khấu mở màn của Anh trai vượt ngàn chông gai còn chứng kiến màn cạnh tranh giữa đội "Quái kiệt mộng mơ" của Thỏ (Da LAB) - Trịnh Thăng Bình - Hà An Huy và "Những kẻ lãng du" có Đinh Mạnh Ninh - Thơm (Da LAB) - Dũng DT. Những tiết mục solo mang đậm màu sắc thanh xuân khiến khán giả bồi bồi, hoài niệm cho đến màn trình diễn nhóm vui nhộn đã giúp "Những kẻ lãng du" giành được số phiếu bầu cao hơn. Điểm cộng lớn của nhóm là sự thấu hiểu thế mạnh bản thân, biến những điểm bất lợi về vũ đạo thành những mảng miếng duyên dáng, giải trí.