NSX nói về tin Trung Quân bị rút khỏi 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

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34 "anh tài" cùng đội ngũ sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tại họp báo ra mắt chương trình ẢNH: BTC

Chiều 22.6, nhà sản xuất chính thức công bố sự trở lại của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Sự kiện quy tụ 34 "anh tài" cùng đội ngũ sáng tạo, nhà sản xuất… đứng sau chương trình. Trước câu hỏi về áp lực từ thành công vang dội của mùa trước, bà Ngô Thị Vân Hạnh - Tổng giám đốc Tập đoàn YeaH1, chia sẻ: "Không chỉ có mùa này, mùa nào chúng tôi cũng rất áp lực, mọi thứ vượt ngoài những gì chúng tôi tưởng tượng. Tôi tin rằng cho dù tôi, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV và tất cả ê kíp sản xuất chương trình cùng các 'anh tài' chỉ có một tâm nguyện đó là cố gắng hết sức làm những gì mình có thể làm tốt nhất và mang đến những điều chân thành, cảm xúc".

Vị này cũng cho biết mình hy vọng các "anh tài" đến chương trình với tâm thế được cống hiến, nỗ lực cùng ê kíp "vượt chông gai" và kết nối với những người anh em khác, không phải đến vì hào quang cá nhân. "Nếu chúng ta cùng nhau làm hết tâm sức, đặt tất cả nỗ lực chúng ta có để mang đến một tiết mục, một sân khấu, một hành trình thành công theo những gì chúng ta có thể làm được tốt nhất, tôi tin rằng những điều chúng ta nhận lại cũng xứng đáng và đẹp đẽ như mùa 1", bà Vân Hạnh nhắn gửi đến dàn nghệ sĩ.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh đại diện nhà sản xuất giải đáp những câu hỏi xoay quanh Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 ẢNH: BTC

Trước khi nhà sản xuất công bố dàn "anh tài" mùa 2, mạng xã hội từng đồn đoán nhiều cái tên sẽ tham gia chương trình nhưng cuối cùng vắng mặt trong danh sách chính thức. Hai cái tên được nhắc đến trong số đó là Châu Đăng Khoa và Trung Quân Idol. Với Trung Quân, dân mạng từng bàn luận về dòng tin nhắn được cho là của nam ca sĩ này đề cập đến việc sẽ tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 nhưng cuối cùng nghệ sĩ không có tên trong danh sách 34 "anh tài". Điều này làm dấy lên nghi vấn chủ nhân hit Dấu mưa bị loại khỏi chương trình vì bê bối đời tư.

Trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề kể trên, bà Ngô Thị Vân Hạnh chia sẻ: "Khi chúng tôi chưa giới thiệu các 'anh tài', có rất nhiều lời đồn đoán, rất nhiều cái tên được khán giả yêu thương, được khán giả đề cử. Nhưng chúng tôi chỉ có 34 'anh tài' thôi, cho nên 34 'anh tài' được chúng tôi giới thiệu chính là những người có duyên với chúng tôi để đi vào hành trình này. Còn danh sách khán giả của chương trình, các anh chị chuyên môn giới thiệu cho chúng tôi có tới hơn 100 người".

Phía ê kíp cũng khẳng định 34 "anh tài" của mùa 2 đã được lựa chọn chính thức, cẩn thận và họ là những người hoàn toàn xứng đáng cũng như thể hiện được tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết đối với hành trình này.

'Tân binh' được ưu ái?

Vừa bước ra khỏi Tân binh toàn năng, Hồ Đông Quan gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Trong khi đó, BB Trần trở lại chương trình sau thành công ở mùa 2024 ẢNH: BTC

Về những ý kiến cho rằng nhà sản xuất thiên vị khi đưa hai gương mặt non trẻ bước ra từ Tân binh toàn năng là Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, bà Vân Hạnh cho biết cả hai "tân binh" này đều chứng minh được năng lực và thuyết phục nhà sản xuất lựa chọn.

Trong khi đó, Hồ Đông Quan thẳng thắn: "Thay vì nói là 'con cưng' hay được ưu ái, tôi nghĩ từ 'tin tưởng' sẽ phù hợp hơn. Tôi biết ơn vì nhận được sự tin tưởng từ mọi người. Lòng tin luôn đi kèm với trách nhiệm, tôi vẫn đang học hỏi, hoàn thiện bản thân từng ngày để đáp lại sự tin tưởng của mọi người. Là một nghệ sĩ, tôi rất muốn mọi người sẽ nhìn nhận, theo dõi, quan sát mình cũng như các 'anh tài' trên sân khấu nhiều hơn. Tôi tin chắc rằng những sân khấu sắp tới được tạo ra bởi chính tài năng, khả năng của mình cùng các 'anh tài' còn lại và sẽ không khiến mọi người thất vọng".

Dàn "anh tài" nhiều thế hệ, hoạt động đa lĩnh lực: 14 Casper, It's Charles, Nguyễn Văn Chung, Huỳnh Lập, Thanh Duy... được kỳ vọng sẽ duy trì sức hút của chương trình ẢNH: BTC

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 quy tụ 34 "anh tài" thuộc nhiều thế hệ, lĩnh vực nghệ thuật. Mùa 2 gồm 7 sân khấu lớn, trong đó có sân khấu hội ngộ, 5 vòng công diễn và chung kết. Đại diện nhà sản xuất khẳng định chương trình không phải cuộc thi đấu khắc nghiệt mà mang đến tinh thần kết nối, bổ trợ và tiếp nối. Vị này chia sẻ về cấu trúc đa thế hệ của dàn "anh tài" mùa 2: "Chúng tôi đưa những bạn trẻ dưới 30 tuổi vào vì tin rằng họ mang năng lượng, nhiệt huyết và chất lửa mà đôi khi các anh lớn đã vơi bớt theo thời gian. Ngược lại, các bạn trẻ sẽ được truyền kinh nghiệm và tinh hoa từ những đàn anh đã trải qua nhiều thăng trầm".