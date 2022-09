Nam đạo diễn Ý Emanuele Crialese thú nhận sinh ra là phụ nữ

L'Immensita của Emanuele Crialese tập trung vào một gia đình Ý sống ở Rome những năm 1970, nơi cô con gái lớn muốn trở thành con trai. Điều này “đổ thêm dầu vào lửa” cho mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa mẹ cô do Penelope Cruz thủ vai và người cha bạo hành, không chung thủy.

“Phim được lấy cảm hứng từ thời thơ ấu và câu chuyện của chính tôi”, Emanuele Crialese (57 tuổi), người có bộ phim Terraferma giành được Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo tại LHP Venice 2011.

“Tôi sinh ra về mặt sinh học là một phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có trong mình phần lớn tính cách phụ nữ. Đó có lẽ là phần tốt nhất của tôi”, lần đầu tiên anh nói trước công chúng về quá trình chuyển đổi giới của mình.

“Tại một thời điểm nhất định, tôi phải đưa ra lựa chọn... sống hay chết. Bạn không chọn được giới tính thật khi sinh ra”, nam đạo diễn nói thêm.

Emanuele Crialese không cho biết bất kỳ chi tiết nào về quá trình chuyển giới nhưng nói rằng giống như trong bộ phim của mình, anh dựa vào sự hỗ trợ của mẹ và nhận ra nỗi lo lắng của bà.





Trong bộ phim L'Immensita nói tiếng Ý, nhân vật Clara (Penelope Cruz) phải đối mặt với người chồng hống hách và ba đứa con rắc rối, tất cả đều mang vết sẹo cuộc sống trong một gia đình bất hạnh.

Penelope Cruz từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Venice năm ngoái qua tác phẩm Parallel Mothers cho biết nhân vật của cô bị rơi vào tình huống không có lối thoát.

“Rất nhiều phụ nữ trên thế giới bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của họ, cố gắng giả vờ trước mặt con cái rằng không có gì tồi tệ để tồn tại. Tôi biết một số người trong số họ phải gánh chịu những điều khủng khiếp”, Cruz nói với các phóng viên.

L'Immensita là phim mới nhất trong loạt phim mà Penelope Cruz đóng vai một người mẹ, vai diễn mà cô nói rằng mình cảm thấy thích thú từ khi còn nhỏ ở quê hương Tây Ban Nha. Cô nói: “Tôi đã có bản năng làm mẹ rất mạnh mẽ kể từ khi còn là một cô bé 5 tuổi”.

L'Immensita là phim thứ 5 của Emanuele Crialese, sau Once We Were Strangers (1997), Respio (2002), Nuovomondo (2006) và Terraferma (2011).