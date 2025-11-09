Nam diễn viên kết hôn với bạn học, tiết lộ bí quyết gắn bó hơn 20 năm

Ngoài là một diễn viên, Ngọc Tưởng còn hoạt động ở vai trò đạo diễn. Gần đây, anh “cầm trịch” dự án Trăng điên của Quách Ngọc Tuyên. Về màn kết hợp này, Ngọc Tưởng cho biết cả hai quen biết nhau từ khi còn là sinh viên, sau đó cùng cộng tác ở sân khấu Nụ Cười Mới. Sau một thời gian ít làm việc chung do mỗi người có định hướng riêng, cả hai quyết định “bắt tay” trong web drama này.

Ngọc Tưởng ấp ủ cho dự án điện ảnh đầu tay ở vai trò đạo diễn Ảnh: T.A

Ngọc Tưởng bộc bạch khi hoạt động ở vai trò đạo diễn, anh cũng ấp ủ sản phẩm điện ảnh đầu tay. Song nam diễn viên cho biết bản thân vẫn đang chờ đợi thời cơ để có thể tạo ra một dự án phù hợp. “Trong giới đạo diễn trẻ, tôi ấn tượng với Khương Ngọc. Tôi biết bạn từ khi ở trường sân khấu, diễn rất hay và khi bạn chuyển sang làm đạo diễn, tôi thấy những tác phẩm ban đầu có cái chưa được. Nhưng nhờ trau dồi từng ngày, Khương Ngọc đã tìm được hướng đi riêng và thành công. Tôi mừng vì điều đó”, anh nói.

Diễn viên 8X tâm sự thêm khi nhìn vào anh, nhiều người khuyên nên sôi nổi, hướng ngoại để có thêm nhiều cơ hội phát triển trong nghề. Với Ngọc Tưởng, đây là những điều khiến bản thân trăn trở. Anh nói: “Tôi cũng bối rối lắm nên cần Quách Ngọc Tuyên chỉ dạy rất nhiều. Hy vọng sau Trăng điên, tôi sẽ khác đi, bước khỏi vùng an toàn để làm mới mình trước khán giả”.

Tổ ấm viên mãn của Ngọc Tưởng

Ngoài sự nghiệp, Ngọc Tưởng có cuộc hôn nhân viên mãn với vợ từng là bạn học của anh. Nam diễn viên 8X khẳng định: “Tôi được như bây giờ là nhờ vợ chăm lo, hỗ trợ”. Trước đây, người bạn đời của Ngọc Tưởng cũng từng làm diễn viên song sau đó cô chọn lùi lại phía sau chăm sóc gia đình để chồng phát triển sự nghiệp. Chính điều đó khiến anh cảm kích.

Vợ diễn viên chọn lùi lại chăm lo gia đình để Ngọc Tưởng phát triển sự nghiệp Ảnh: TL

“Dù tôi chưa được thành tựu gì nổi bật nhưng vợ cũng chưa từng nản chí hay nói những điều khiến tôi buồn. Ngược lại, cô ấy là người động viên tôi, chăm lo mọi thứ để tôi làm được những điều mình thích”, anh kể. Ngọc Tưởng cũng thừa nhận từng có những phút chạnh lòng khi nhìn vợ gác lại đam mê. Do đó thỉnh thoảng anh vẫn ủng hộ cô tham gia một số dự án nhỏ để đỡ nhớ nghề.

Ngọc Tưởng nhìn nhận bản thân thay đổi rõ rệt sau khi kết hôn. Anh kể trước đây bản thân là người vô tư, nhưng ở hiện tại đã trưởng thành, chững chạc hơn để làm trụ cột gia đình. “Tôi phải là chỗ dựa cho vợ con. Tôi tự nhủ với lòng rằng trong nghề, có thể mình phát triển chậm nhưng không đánh đổi sự nổi tiếng bằng scandal. Đó là cách để tôi làm gương cho con”, anh nói.

Nam diễn viên Áo cưới thiên đường cho biết có vợ làm nghệ thuật là một thuận lợi. Mỗi khi nhận kịch bản, Ngọc Tưởng chia sẻ với người bạn đời và nhận được những lời góp ý. Thậm chí khi xem chồng trên tivi, vợ của anh còn đưa ra nhận xét để anh tiến bộ hơn trong nghề.

“Khi tôi đóng phim với người khác, ban đầu vợ tôi cũng ghen nhưng không nói, chỉ là tôi tự hiểu. Tôi cũng xoa dịu, nói rằng đây chỉ là nhân vật thôi. Cơn ghen đó chỉ thoáng qua, giúp vợ chồng hiểu nhau hơn. Bản thân tôi cũng không cần chứng minh gì, thay vào đó sự nghiêm túc trong công việc của tôi sẽ giúp cô ấy hiểu”, anh kể.