Nam diễn viên từng chật vật mưu sinh, mặc cảm vì... là trai quê

Quách Hữu Lộc là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả yêu thích phim truyền hình Việt

Quách Hữu Lộc sinh năm 1985, quê Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp). Anh là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt với khán giả khu vực phía nam, qua hàng loạt tác phẩm như: Chuyện tình mùa thu, Dòng nhớ, Giông tố cuộc đời, Mẹ ghẻ, Canh bạc tình yêu, Thử thách cuộc đời, Tình yêu bất tử, Như hạt mưa sa, Oan gia đại chiến...

Trước khi ghi dấu trong lòng khán giả, nam diễn viên từng trải qua quãng thời gian mưu sinh chật vật. Quách Hữu Lộc kể, những ngày đầu thi vào Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh (nay là Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM) anh phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp, làm đủ nghề từ bồi bàn, bảo vệ, "chân sai vặt" đến lao động tay chân để kiếm sống và phụ giúp gia đình.

Anh thừa nhận, điều khiến mình cảm thấy "chạm đáy" không chỉ là áp lực vật chất mà còn là cảm giác cô độc trong hành trình mưu sinh và theo đuổi đam mê. "Có những lúc tôi chỉ cố gắng để tồn tại, nhưng không nhận được một lời động viên nào. Chỉ mình tôi hiểu mình đang làm gì", anh chia sẻ. Dẫu vậy, chính những nghịch cảnh ấy lại trở thành "lò rèn" giúp nam diễn viên thêm bền bỉ và vững vàng với con đường mình đã chọn.

Bước ngoặt đến với Quách Hữu Lộc khi anh giành giải nhì tại cuộc thi Ngôi sao Điện ảnh triển vọng 2009. Khoảnh khắc đứng trên sân khấu nhận giải, những giọt nước mắt của chàng trai nghèo không chỉ là niềm vui chiến thắng mà còn là sự vỡ òa sau hành trình dài bền bỉ theo đuổi đam mê. Ngẫm lại chặng đường đã qua, anh tâm sự: "Đã có lúc, áp lực cơm áo và những va chạm trong nghề khiến tôi muốn từ bỏ con đường diễn xuất. Nhưng rồi tôi nghĩ đến gia đình, đến niềm tự hào giản dị của quê nhà. Ở dưới quê, chỉ cần có một người làm diễn viên thôi cũng là niềm tự hào của cả xóm. Nghĩ vậy, tôi lại bước tiếp".

Diễn viên 8X thừa nhận, quá khứ vẫn để lại những ảnh hưởng nhất định trong cách anh nhìn nhận bản thân. Nam diễn viên từng mang mặc cảm vì xuất thân là... trai quê, khiến bản thân trở nên rụt rè khi tiếp cận một số dạng vai. "Có những vai công tử nhà giàu khiến tôi cảm thấy áp lực, vì đó không phải thế giới mình từng sống", anh bộc bạch. Theo Quách Hữu Lộc, sự khác biệt về trải nghiệm sống đôi khi trở thành rào cản, buộc anh phải nỗ lực nhiều hơn để tìm sự đồng cảm và hóa thân vào nhân vật.

Quách Hữu Lộc có tham vọng trở thành ngôi sao?

Gần hai thập niên kể từ bước ngoặt trong sự nghiệp, Quách Hữu Lộc dần khẳng định vị trí trong làng phim truyền hình Việt. Không chỉ ghi dấu ở nhiều dạng vai khác nhau, nam diễn viên còn khẳng định tên tuổi qua loạt vai phản diện ấn tượng. Với nhiều khán giả, sự xuất hiện của anh trên màn ảnh nhỏ đã gắn liền với những nhân vật phản diện có chiều sâu và cá tính riêng.

Song, Quách Hữu Lộc cho biết anh không muốn dừng lại ở vùng an toàn. Diễn viên 41 tuổi thừa nhận việc bị "đóng khung" trong một dạng vai đôi khi khiến bản thân khó bứt phá và dễ trở nên "mòn" cảm xúc trong việc sáng tạo diễn xuất.

Trong bối cảnh phim ảnh Việt Nam ngày càng phát triển, anh mong muốn có cơ hội thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau, đồng thời kỳ vọng phim truyền hình Việt sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn, tiệm cận chất lượng điện ảnh cả về nội dung lẫn cách làm nghề.

Bên cạnh đó, diễn viên Dòng nhớ cho biết, khán giả hiện nay vẫn còn sự phân biệt giữa diễn viên phim truyền hình và diễn viên điện ảnh. Theo Quách Hữu Lộc, điều quan trọng nhất của người nghệ sĩ không nằm ở lĩnh vực hoạt động mà ở khả năng chinh phục người xem và được khán giả công nhận.

Nam diễn viên cũng thừa nhận bất kỳ ai theo nghề đều có tham vọng trở thành ngôi sao song với anh tham vọng chính là "được sống với nghề". "Với tôi, 5 - 10 năm nữa vẫn được sống với nghề và chứng kiến điện ảnh Việt ngày càng phát triển đã là một thành công lớn. Đó cũng là cách để tôi trở thành 'ngôi sao' của chính mình", nam diễn viên tâm tình.