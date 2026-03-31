Nam diễn viên từng giấu mẹ theo nghệ thuật, bán tóp mỡ trang trải cuộc sống

Diễn viên Trịnh Minh Dũng góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Trịnh Minh Dũng sinh năm 1978, tại TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp trường sân khấu, anh từng đi diễn quần chúng ở những sân khấu kịch, đồng thời trải qua nhiều công việc như hậu đài, nhắc tuồng… Trịnh Minh Dũng từng đầu quân cho sân khấu Hồng Vân, tham gia nhiều vở diễn như Người vợ ma, Số đào, Số đỏ… đồng thời góp mặt trong một số dự án phim ảnh.

Mối duyên với nghệ thuật của Trịnh Minh Dũng

Nhắc về sự nghiệp, Trịnh Minh Dũng xúc động nhớ lại cột mốc mang tính bước ngoặt của mình. Năm 1996, anh lén đăng ký thi vào trường sân khấu điện ảnh, dù đang theo học một ngôi trường khác theo sự định hướng của gia đình. Nam diễn viên nhớ lại: “Sau khi mượn được xe đạp của bạn, tôi đi tìm đường tới trường, chứ lúc đó tôi cũng không biết nó nằm ở đâu”.

Sau khi trúng tuyển, Trịnh Minh Dũng tiếp tục âm thầm rút học phí tại trường cũ để theo đuổi con đường nghệ thuật. “Tôi nhờ người thân ký xác nhận rút học phí vì nếu để mẹ biết, mẹ sẽ la”, anh chia sẻ. Khoảng một tuần sau, khi sự việc được nói ra, mẹ anh dù không đồng ý nhưng vẫn chấp nhận với một câu nói khiến nam diễn viên nhớ mãi: “Thôi kệ, sướng thì con nhờ, mà khổ thì con chịu”. Từ đó, Trịnh Minh Dũng gắn với nghề diễn đến bây giờ.

Trịnh Minh Dũng ghi dấu ấn với khán giả bởi nét diễn duyên dáng, vui nhộn Ảnh: FBNV

Trong câu chuyện, Trịnh Minh Dũng cũng không giấu được sự nghẹn ngào khi nhắc đến mẹ. Dù là người chấp nhận để anh theo đuổi đam mê, nhưng đến nay bà vẫn chưa từng một lần trực tiếp xem con trai biểu diễn. Nam diễn viên cho rằng đó có thể là cách quan tâm rất riêng, lặng lẽ nhưng đầy yêu thương. “Mẹ lúc nào cũng thương con. Khi thấy ước mơ của con, mẹ cũng chấp nhận cho tôi đi trên con đường hơi chông gai này. Mẹ ủng hộ nhưng có thể là không nói thôi”, anh bộc bạch.

Bước vào nghề, Trịnh Minh Dũng đối mặt với không ít khó khăn khi phải bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, thu nhập hạn chế. Anh cho biết từng có thời gian phải chật vật để cân đối chi tiêu, vừa lo sinh hoạt, vừa đầu tư cho nghề và phụ giúp gia đình. Nam diễn viên 7X phải kinh doanh đồ ăn vặt online, bán từng hộp tóp mỡ để có thêm chi phí trang trải cuộc sống. “Có nhiều chông gai lắm, có lúc tôi cũng nghĩ thôi chắc bỏ nghề”, anh nói.

Tuy nhiên, chính tình yêu dành cho sân khấu đã khiến anh không thể dứt ra. “Cái nghề này là nghiệp rồi”, Trịnh Minh Dũng bộc bạch. Hiện tại, diễn viên 7X đang công tác tại Sân khấu kịch Idecaf. Đặc biệt, anh từng đảm nhận cùng lúc nhiều vai diễn trong một vở kịch, cho thấy sự linh hoạt và nỗ lực trong nghề.

Nam diễn viên cho biết anh mong muốn tiếp tục gắn bó với sân khấu, đồng thời kỳ vọng có cơ hội thử sức với những vai diễn điện ảnh phù hợp để khẳng định bản thân và đến gần hơn với khán giả.