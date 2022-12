Nam Định: Bắt giữ 2 người giấu 1.000 viên ma túy trong hộp thuốc bổ gan

Ngày 1.12, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nam Định bắt giữ 2 nghi can mua bán trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.

Hai nghi phạm bị bắt là Lê Minh Tuấn (58 tuổi, trú P.Phan Đình Phùng, TP.Nam Định) và Nhữ Hải Đường (38 tuổi, trú xã Thanh Hải, H.Thanh Liêm, Hà Nam). Cả Tuấn và Đường đều đã có tiền án về ma túy.

1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc được các nghi can cất giấu trong hộp thuốc bổ gan. Nhìn bằng mắt thường, các viên thuốc lắc có hình dáng, màu sắc giống viên vitamin C.





Ngoài số thuốc lắc này, lực lượng chức năng còn thu giữ 3,5 gr heroin, 5 gr ma túy đá và một số vật chứng khác có liên quan.

Vụ 2 nghi can giấu 1.000 viên ma túy trong hộp thuốc bổ gan đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.