Nam Định: Bị phạt vì phát trực tiếp video cảnh công an kiểm soát nồng độ cồn

Ngày 8.12, thông tin từ Công an H.Giao Thủy (Nam Định) cho biết, đã xử lý một người phát trực tiếp hình ảnh, nội dung Công an tỉnh Nam Định đang làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn lên mạng xã hội Facebook. Người bị xử lý là anh B.V.Đ (39 tuổi, trú tại xóm Sơn Châu Đông, xã Giao Hà, H.Giao Thủy).

Anh B.V.Đ tại Công an H.Giao Thủy (Nam Định) CÔNG AN NAM ĐỊNH

Trước đó, ngày 28.11, Công an H.Giao Thủy phát hiện trên mạng xã hội Facebook có tài khoản Facebook phát video trực tiếp hình ảnh, nội dung liên quan đến chốt, tổ công tác Công an tỉnh Nam Định làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn tại quốc lộ 37B (trước siêu thị Lan Chi, xã Hoành Sơn, H.Giao Thủy) vào lúc 20 giờ cùng ngày.

Công an xác định anh Đ. là chủ tài khoản Facebook phát video nói trên, nên mời đến làm rõ. Anh Đ. thừa nhận là chủ tài khoản Facebook này; khoảng 20 giờ ngày 28.11, khi đi qua chốt kiểm soát của Công an tỉnh Nam Định kiểm tra nồng độ cồn tại quốc lộ 37B, anh Đ. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, phát livestream công an đang làm nhiệm vụ với tiêu đề: "Đang thổi nồng độ ngay trước nhà đối diện siêu thị Lan Chi. Anh chị em có tí tửu rồi thì nên tránh nhé". Đoạn livestream kéo dài khoảng 7 phút.

Anh Đ. khai nhận phát trực tiếp video trên là để cảnh báo mọi người đã uống rượu, bia thì không đi qua vị trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ, tránh bị xử lý vi phạm.

Hành vi này của anh Đ. vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin, tại điểm e khoản 3 điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Công an H.Giao Thủy xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Đ. 7,5 triệu đồng. Anh Đ. nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và tự xóa bỏ video nói trên, cam kết không tái phạm.