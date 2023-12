Nam Định: Làm rõ vụ dàn dựng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi giữa bãi rác

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản đăng tải thông tin vụ việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi rác ngày 2.12 là dàn dựng, khiến dư luận xôn xao.

Bé sơ sinh trong vụ việc C.T.V

Ngày 2.12, Báo Thanh Niên đưa tin vụ việc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi giữa bãi rác trong thời tiết lạnh cóng. Cụ thể, chị N.T.M (ở TT.Yên Định, H.Hải Hậu) cùng 2 phụ nữ khác trên đường đi làm, qua cổng khu vực xử lý rác thải của xã Hải Hưng, phát hiện cháu bé sơ sinh đặt trong túi ni lông giữa thời tiết rét buốt, kèm theo lá thư với nội dung: "Tên con là An Nhiên, đẻ 14 ngày. Do hoàn cảnh mẹ không nuôi được con, mẹ xin lỗi con. Mong ai nhặt được cháu xin cưu mang cháu, nuôi dạy cháu nên người. Tôi xin cảm ơn".

Chị M. đã báo chính quyền, đồng thời có nguyện vọng chăm sóc cháu bé trong thời gian lực lượng chức năng tìm thân nhân cho bé.

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội Facebook cho rằng đây là mẹ cháu bé xách theo chiếc túi có bé bên trong CHỤP MÀN HÌNH

Vài ngày sau khi cháu bé được chị M. chăm sóc, tài khoản Facebook có tên D.N đăng nội dung về việc chị M. cùng đồng nghiệp đưa tài khoản ngân hàng lên Facebook để kêu gọi ủng hộ cho cháu bé. Theo tài khoản Facebook D.N, việc làm này là "có vấn đề".

D.N cũng đăng một số hình ảnh từ camera, cho rằng chị M. có quen biết mẹ cháu bé. Bên cạnh đó, còn có hình ảnh được cho là cháu bé bị bỏ vào túi, được mẹ cháu bé xách đi trên xe máy của người đàn ông chở ra bãi rác. Những thông tin này khiến dư luận phẫn nộ.

Ngày 7.12, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Lương Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Hải Hưng, H.Hải Hậu (Nam Định), cho biết lực lượng Công an xã Hải Hưng đã nắm bắt được sự việc và báo cáo lên Công an H.Hải Hậu. Chị M. đang bị Công an H.Hải Hậu triệu tập để điều tra, làm rõ.

PV Thanh Niên sau đó đến nhà chị M. ở khu 2, TT.Yên Định, H.Hải Hậu. Trong nhà lúc này có 2 người phụ nữ cho biết là họ hàng của chị M., được Công an H.Hải Hậu đề nghị chăm sóc cháu bé. Chị M. hiện bị lực lượng công an mời lên trụ sở làm việc.

Một lãnh đạo UBND H.Hải Hậu cho biết, theo kết quả xác minh ban đầu, mẹ của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi, tên là H. đã có gia đình và có con. Do có mối quan hệ phức tạp bên ngoài nên chị H. bị gia đình 2 bên nội, ngoại từ mặt.

Khi mang thai khoảng 6 tháng, chị H. có gặp chị M. "Do hoàn cảnh khó khăn nên 2 người bàn nhau dựng lên màn kịch bỏ rơi cháu bé sơ sinh vào ngày 2.12 ở khu vực bãi rác xã Hải Hưng để kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng", vị lãnh đạo huyện này cho biết.

Cũng theo vị này, đến nay, chị M. kêu gọi được hơn 90 triệu đồng, đã đưa cho chị H., mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Vụ việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi giữa bãi rác đang được Công an H.Hải Hậu tiếp tục điều tra, làm rõ.