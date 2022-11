Nam Định: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán hàng nghìn bằng cấp, giấy tờ giả

Ngày 10.11, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Nam Định và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Ban chuyên án đã bắt quả tang Trần Văn Hạnh (29 tuổi) cùng Hoàng Văn Nguyện (22 tuổi), cùng trú tại H.Giao Thủy (Nam Định) đang làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức.

Tại hiện trường, lực lượng chứng năng đã thu giữ hàng trăm văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả và hàng nghìn phôi để sản xuất giấy tờ giả; 3 bộ máy vi tính; 2 máy in màu; 5 điện thoại thông minh và máy ép nhựa, 9 hộp mực in các loại màu, hàng nghìn tem, sổ sách ghi chép khách hàng…

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Trọng Tải và Nguyễn Văn Toàn (cùng 34 tuổi, trú tại H.Giao Thủy, Nam Định).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.





Theo tài liệu điều tra, nhóm nghi phạm đã quảng cáo, rao bán các loại giấy tờ giả tại các diễn đàn trên mạng xã hội (Facebook, Tiktok…).

Khi khách hàng đồng ý, các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng gửi thông tin cá nhân như: ảnh, họ và tên, ngày sinh, quê quán và loại giấy tờ mà khách hàng muốn làm giả.

Tiếp đó, các nghi phạm thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển giấy tờ giả đến cho khách hàng.

Chỉ trong khoảng 1 tháng, đường dây này đã sản xuất, bán hơn 5.000 văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả (bằng đại học, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ hành nghề, giấy phép lái xe các loại, giấy khám sức khỏe…), thu số tiền bất chính hơn 2 tỉ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.