Nam Định: Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 60.000 con dấu và tài liệu giả

Ngày 30.5, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết, đầu tháng 5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về các tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" do Trịnh Văn Văn (42 tuổi, hộ khẩu thường trú H.Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Vụ án này, lực lượng công an đã thu giữ 600 kg phương tiện, hồ sơ, tài liệu gồm: 5.000 con dấu của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 9.000 tài liệu giả…

Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên.

Lực lượng công an thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu trong vụ án CÙ HIỀN

Trước đó, giữa tháng 6.2022, nguồn tin từ người dân, lực lượng công an tỉnh Nam Định xác định đường dây tội phạm nhận làm tất cả loại giấy tờ, bằng cấp, bằng cấp về học hàm, học vị; giấy phép lái xe đến giấy đăng ký kết hôn, giấy ly hôn, sổ hồng, sổ tiết kiệm... trong thời gian ngắn với mức giá từ 1 - 4 triệu đồng.

Sau khi hoàn thành, các nghi phạm sử dụng dịch vụ chuyển hàng đến cho khách và nhờ dịch vụ thu tiền giúp.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định các nghi can trong đường dây ở nhiều tỉnh khác nhau như: TP.HCM, Bình Phước, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Nai… Các nghi can cùng trong đường dây, nhưng không biết mặt nhau, không biết tên chính xác của đối phương… mọi giao dịch làm, sản xuất tài liệu, con dấu giả thông qua mạng xã hội Facebook.

Cuối tháng 9.2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với công an các tỉnh, thành phố phía Nam đồng loạt tiến hành truy bắt, khám xét chỗ ở của 10 nghi can về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", truy bắt thành công người cầm đầu là Trịnh Văn Văn. Công an thu giữ khoảng 600 kg tang vật, phương tiện, hồ sơ, tài liệu gồm: 5.000 con dấu của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 9.000 tài liệu giả gồm bằng cấp, chứng chỉ và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả tài liệu của các nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra,Trịnh Văn Văn khai nhận, từ năm 2018, nắm bắt nhu cầu cần làm giấy tờ, bằng cấp giả để xin việc của nhiều người dân, Văn cấu kết với nhiều nghi phạm ở các tỉnh phía Nam để tổ chức đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Quá trình thực hiện, Văn sử dụng chứng minh thư nhân dân giả, sử dụng nhiều số điện thoại để điều hành các nghi phạm trong đường dây tội phạm.

Văn thành lập các nhóm như: "Nhóm cộng tác viên"; "Nhóm thiết kế"; "Nhóm sản xuất"; "Nhóm vận chuyển" để quản lý. Các thành viên ở các nhóm, các phần việc khác nhau đều không quen biết nhau, không biết tên của nhau.

Bị can Văn có 3 tiền án và đang trốn truy nã về tội đánh bạc.

Vụ án được lực lượng công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra mở rộng.