Nam Định: Từ 1.11, nghiêm cấm học sinh điều khiển xe máy điện đến trường

Ngày 1.11, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Nam Định (tỉnh Nam Định), cho biết bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn TP.Nam Định sẽ thực hiện theo công văn hỏa tốc số 754 về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, nghiêm cấm học sinh điều khiển xe máy điện đến trường. Công văn được ông Nguyễn Thế Lâm ký hôm qua 31.10.

TP.Nam Định nghiêm cấm học sinh THCS điều khiển xe máy điện đến trường. Những học sinh đi xe đạp điện thì phải đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng (có tem kiểm định chất lượng theo quy định). ẢNH MINH HỌA: T.L

Cụ thể, theo công văn, Phòng GD-ĐT TP.Nam Định yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn TP.Nam Định tăng cường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha, mẹ, người giám hộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các trường THCS tổ chức cho học sinh ký cam kết không điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật; không điều khiển xe máy điện đến trường. Thông báo tới phụ huynh học sinh không để học sinh tự đi xe máy điện đến trường bắt đầu từ ngày hôm nay (1.11). Nếu học sinh nào cố tình đi xe máy, nhà trường yêu cầu phụ huynh học sinh đến cam kết việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Những học sinh đi xe đạp điện thì phải đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng (có tem kiểm định chất lượng theo quy định, không đội mũ bảo hiểm thời trang khi tham gia giao thông).

Bộ phận thanh tra Phòng GD-ĐT TP.Nam Định tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu đối với hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn trong việc thực hiện trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, thực hiện quản lý học sinh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là đối với các vi phạm của học sinh chưa đủ điều kiện để điều khiển mô tô, xe máy, xe máy điện tới trường.

Ông Nguyễn Thế Lâm cho biết, công văn hỏa tốc số 754 được ông ký dựa trên việc thực hiện công điện số 05/CD-TTg ngày 25.2.2016 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tăng cường thực hiện quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện đối với phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa và một số công văn chỉ đạo của tỉnh Nam Định.

Ông Lâm nói: "Chúng tôi triển khai công điện từ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 trên tinh thần vận động, tuyên truyền ý thức của phụ huynh và các em học sinh. Đến nay, tình trạng học sinh đi xe máy, xe máy điện đến trường đã giảm. Hạn cuối cùng đến hết ngày 31.10 tình trạng học sinh sử dụng phương tiện sai quy định khi đến trường phải chấm dứt. Hôm qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định đi kiểm tra tại một số trường, xác định vẫn còn tình trạng học sinh đi xe không đúng quy định. Do đó, cần có văn bản gửi đến các trường đề nghị liên hệ phụ huynh sau đó tuyên truyền, vận động. Từ ngày hôm nay, nếu cháu nào vẫn đi phương tiện sai quy định đến trường, nhà trường vẫn cho vào học nhưng giữ xe và yêu cầu phụ huynh đến để trao đổi và nhận lại phương tiện".

Theo ông Lâm, xe máy điện là tài sản có giá trị các phụ huynh đã mua cho con em của mình. Do đó, trước khi thực hiện một quy định mới, nghiêm cấm học sinh điều khiển xe máy điện đến trường, nhà trường cần tuyên truyền để phụ huynh, học sinh hiểu và có sự chuẩn bị, tránh sự hiểu lầm dẫn đến bức xúc.