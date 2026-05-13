Nam du khách vừa du lịch vòng quanh thế giới vừa lập công ty 'độc lạ'

"Nếu tôi cố gắng kinh doanh ở Mỹ, chi phí sinh hoạt có thể đã ngăn cản tôi - những người không dư dả - thực hiện ước mơ. Nhưng tôi có thể làm được việc này, vì chi phí sinh hoạt hàng ngày của tôi hiện ở nước ngoài không trở thành gánh nặng quá lớn. Chi phí sinh hoạt của tôi hiện chỉ chiếm 10 hoặc 20% thu nhập ở Thái Lan, rất thấp - cho phép tôi đầu tư toàn tâm toàn ý vào công ty, mở rộng quảng cáo và bắt đầu kinh doanh", anh chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới độc đáo của mình trên Business Insider.

Trước khi chuyển ra nước ngoài, Ryan Garrido làm việc bán hàng ở Washington D.C, Mỹ. Sau đó, anh phát hiện ra thiền định và muốn học toàn thời gian, vì vậy đã rời khỏi đất nước để sang Hàn Quốc.

Ryan đang điều hành công ty nhưng vẫn thỏa niềm đam mê dịch chuyển của mình ẢNH: Ryan Garrido

Một ngày, anh phát hiện bạn mình đang kinh doanh dropshipping hàng giá cao và có một khóa học có giá 1.000 đô la Mỹ. Vì vậy, Ryan đã mua khóa học vào năm 2019 và bắt đầu thành lập công ty, điều hành từ đó đến nay.

"Tôi sống ở nước ngoài vì chi phí sinh hoạt thấp hơn ở Mỹ giúp tôi đầu tư vào kinh doanh. Tôi hiện ở Thái Lan, tính từ tháng 12.2025 và thường chỉ đến và ở lại một quốc gia từ một đến ba tháng mỗi năm. Tôi không có gốc rễ nên rất dễ dàng đi đến bất cứ nơi nào tôi muốn", anh nói.

Anh cho rằng, Thái Lan thuận tiện di chuyển vì có tất cả các chuyến bay ở đó và có hai lợi thế lớn khác. Thứ nhất là tỷ giá hối đoái. Anh kiếm tiền bằng đô la Mỹ và chi tiêu bằng baht Thái, vì vậy sức mua ở địa phương vượt xa những gì bản thân có thể nhận được ở Mỹ. Thứ hai, chi phí sinh hoạt và chất lượng cuộc sống nói chung. Chi phí sinh hoạt thấp hơn nhiều, nên bạn có thể có được nhiều thứ hơn với chi tiêu ít hơn.

Dropshipping là mô hình kinh doanh mà bạn có một trang web, và khi khách hàng đặt hàng từ đó, bạn sẽ liên hệ với nhà sản xuất, cung cấp chi tiết đơn hàng cho nhà sản xuất, và nhà sản xuất sẽ vận chuyển trực tiếp đến khách hàng. Dropshipping hàng giá trị cao là những mặt hàng trên 700 đô la Mỹ; những thứ đắt tiền, thậm chí bán cả phòng xông hơi, bồn tắm jacuzzi, bồn tắm nước nóng...

Khoảng 14 năm trước, Ryan sống ở McLean, bang Virginia. Anh thuê căn hộ một phòng ngủ và trả 1.970 đô la Mỹ mỗi tháng tiền thuê nhà. Trong khi ở Thái Lan, anh trả khoảng 1.700 đô la mỗi tháng, nhưng ở trong một phòng khách sạn hai phòng ngủ, có người dọn dẹp mỗi ngày, có phòng tập thể dục, hồ bơi và tất cả những tiện nghi tốt khác.

Trong giai đoạn đầu khởi nghiệp ở nước ngoài cần tích lũy nguồn vốn, Ryan chỉ chi tiêu 100 đô la một tuần, vẫn có thể sống trong một căn hộ studio 400 đô la mỗi tháng. Nhờ vậy, anh đã có một khoản tiền nhất định để đầu tư vào doanh nghiệp, khoản tiết kiệm lớn thời gian đó cho phép anh chấp nhận rủi ro.

"Khi mới bắt đầu, bạn phải chịu chi phí vận hành như cần bỏ ra từ 500 đến 1.000 đô la cho quảng cáo để tạo ra doanh thu. Tổng cộng, cần khoảng 2.500 đô la Mỹ cho các chi phí khác. Tôi sẽ không có số tiền này nếu tiền thuê nhà của tôi không phải 400 đô la. Cho nên, tôi có đủ vốn để nắm bắt cơ hội đó", anh chia sẻ.

Ryan hiện sống ở Bangkok và chưa chia sẻ về điểm đến tiếp theo

"Tuy nhiên, công bằng mà nói, nếu tôi ở Mỹ, tôi có thể tận dụng các ngân hàng tốt hơn. Tôi có thể đến ngân hàng, vay tiền hoặc sử dụng thẻ tín dụng. Việc giao dịch trực tiếp dễ dàng hơn nhiều so với ở nước ngoài - bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận khoản vay 100.000 đô la với điểm tín dụng tốt", anh nói.

Nhưng Ryan cũng cảnh báo, khi ai đó muốn trở thành một người làm việc từ xa và nghĩ, "mình muốn tận dụng cơ hội chênh lệch tỷ giá này, nơi chi phí sinh hoạt thấp hơn, và có thể kiếm đô la rồi chi tiêu bằng các loại tiền tệ khác" thì nên nghiên cứu thật kỹ. Đừng vội vàng lao vào. Hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.

Điều hành một doanh nghiệp ở nước ngoài không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ngay cả việc nhận thư đôi khi cũng có thể là vấn đề. Địa chỉ kinh doanh, địa chỉ cá nhân, nơi cần gia hạn bằng lái xe, tất cả đều có thể trở nên phức tạp.

"Mỗi thứ đều có ưu điểm và nhược điểm. Không có giải pháp nào phù hợp cho tất cả mọi người. Nhưng đối với tôi, trải nghiệm vừa du lịch vừa kinh doanh rất đáng giá", anh tâm sự.