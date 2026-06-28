Nghi uống sữa đậu nành làm yếu sinh lý, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết khai thác bệnh sử sâu hơn ghi nhận bên cạnh thói quen uống sữa đậu nành bệnh nhân có thói quen ngủ sau 1 giờ sáng gần như mỗi ngày, ăn tối muộn, ít vận động, tăng 5 kg trong nửa năm, vòng eo tăng rõ; cuối tuần hay uống rượu bia.

Tại trung tâm, bác sĩ chỉ định kiểm tra một số xét nghiệm nội tiết và chuyển hóa. Kết quả ghi nhận testosterone toàn phần buổi sáng 18,8 nmol/L. Bác sĩ Duy tư vấn rằng với mức uống “1 ly/ngày”, bằng chứng khoa học cho thấy isoflavon không làm giảm testosteron ở nam giới, kể cả trong các nghiên cứu tổng hợp lớn.

Các nghiên cứu cho thấy việc uống sữa đậu nành không ảnh hưởng đáng kể lên testosteron ở nam giới ẢNH: Gemini

Bệnh nhân được khuyến cáo ngủ sớm và đều, giảm mỡ bụng, tăng vận động, hạn chế rượu bia; đồng thời giảm lo âu quá mức về một loại thực phẩm. Nếu vẫn muốn yên tâm, có thể giảm sữa đậu nành về mức vừa phải và theo dõi triệu chứng, nhưng không cần phải “cắt sạch”. Bác sĩ Duy nhấn mạnh, phần lớn “yếu sinh lý” ở tuổi trẻ liên quan đến lối sống và stress.

Thực tế, phong độ bị chi phối mạnh bởi giấc ngủ và stress. Một tuần ngủ kém, thức khuya liên tục, stress công việc cao… có thể khiến ham muốn giảm dù xét nghiệm testosteron vẫn trong giới hạn bình thường.

"Khi phong độ đi xuống, hướng tiếp cận khách quan hơn là nhìn vào các yếu tố nền tảng: giấc ngủ, stress, mỡ bụng, rượu bia, vận động và sức khỏe chuyển hóa. Đây là những yếu tố ảnh hưởng mạnh hơn rất nhiều so với một ly sữa đậu nành mỗi ngày", bác sĩ Trà Anh Duy chia sẻ.