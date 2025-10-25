Năm học 2025-2026, Việt Nam chiếm 5,8% số lượng chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu

Sáng nay 25.10, Trường ĐH Văn Lang phối hợp với Microsoft và Tổ chức Giáo dục InterEdu đồng tổ chức lễ Vinh danh đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam 2025 – 2026. Sự kiện nhằm biểu dương các trường học và nhà giáo, chuyên gia giáo dục tiên phong ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, học tập và quản trị, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, Microsoft Việt Nam, Tổ chức Giáo dục InterEdu, lãnh đạo các sở GD-ĐT cùng nhiều chuyên gia, nhà quản lý và giảng viên từ các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Giảng viên được vinh danh chuyên gia giáo dục sáng tạo ẢNH: T.M

Các chuyên gia giáo dục sáng tạo tại buổi lễ ẢNH: T.M

Năm 2025-2026, Việt Nam có 2.500 nhà giáo có sáng kiến ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, được Microsoft công nhận chuyên gia giáo dục sáng tạo ẢNH: MỸ QUYÊN

Theo thông tin từ buổi lễ, ngày 24.9 vừa qua, Microsoft đã công bố danh sách hơn 900 trường học điển hình (MSS) và 43.000 chuyên gia giáo dục sáng tạo (MIEE) Microsoft năm học 2025 - 2026 trên toàn cầu. Trong đó, Việt Nam có 29 trường học và hơn 2.500 chuyên gia giáo dục sáng tạo, tăng gần 200% so với năm học trước.

Được biết, danh hiệu MSS trao cho các cơ sở giáo dục tiên phong trên toàn cầu trong đổi mới giáo dục và chuyển đổi số, thông qua việc ứng dụng hiệu quả các công nghệ và giải pháp của Microsoft vào giảng dạy, học tập và quản trị nhà trường. MIEE là danh hiệu dành cho các nhà giáo có sáng kiến ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, góp phần lan tỏa văn hóa đổi mới và phát triển năng lực số trong cộng đồng giáo dục toàn cầu.

Ngày hội Vinh danh đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2021, nhằm tôn vinh các nhà trường và giáo viên có nỗ lực trong hành trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin một cách sáng tạo, hiệu quả trong giảng dạy và quản trị.

Tại sự kiện hôm nay, Trường ĐH Văn Lang được Microsoft chính thức công nhận là trường học số điển hình, trở thành trường ĐH đầu tiên của Việt Nam đạt danh hiệu này.

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho biết trong năm học 2025 – 2026, trường có 91 giảng viên được công nhận danh hiệu MIEE. Bên cạnh đó, 188 giảng viên đã đạt chứng chỉ quốc tế MCE (Microsoft Certified Educator, nhà giáo dục được Microsoft chứng nhận).



