Năm học mới: Vĩnh Long không lơ là, không chủ quan trong công tác phòng chống dịch

Sáng 5.9, tất cả các điểm trường từ mầm non đến THPT trong tỉnh Vĩnh Long đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Đến dự tại các điểm trường có lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và lãnh đạo các địa phương.

Năm học 2022-2023, Vĩnh Long có hơn 200.000 học sinh (HS) các cấp theo học. Trong đó, bậc tiểu học có hơn 80.000 HS; mầm non 29.000 HS; THCS là 90.000 HS; bậc THPT gần 30.000 HS và giáo dục thường xuyên hơn 3.000 HS

Do lượng người và học sinh tập trung đông tại các điểm trường trong ngày khai giảng nên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự bên ngoài các điểm trường được lực lượng công an tỉnh Vĩnh Long đảm bảo, an toàn.





Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long, cho biết công tác chuẩn bị cho năm học mới được các trường chuẩn bị hoàn tất và khá kỹ lưỡng. "Công tác rà soát, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học được chú trọng. Các trường triển khai nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đảm bảo các điều kiện về vật chất, nhân sự cho công tác phòng chống dịch, không lơ là, không chủ quan trong công tác phòng chống dịch; đảm bảo các biện pháp phòng dịch cá nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế", bà Nhuận nói.

Bà Nhuận thông tin thêm: "Lễ khai giảng năm học 2022-2023 đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, tạo không khí phấn khởi đầu năm học mới, đảm bảo an toàn, trật tự. Phần lễ và phần hội được tổ chức ngắn gọn, nhưng đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức cơ bản phù hợp với truyền thống, văn hóa của dân tộc, của nhà trường".