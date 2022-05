Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Trang phục của người An Nam

Nhận xét về nhạc cụ của người An Nam , Baurac cho rằng khi các nhạc cụ kết hợp lại với nhau, trong tay những người không có chút nhạc cảm nào, tạo thành chuỗi âm thanh chói tai nhất; tuy nhiên, bản nghịch âm đó lại làm người An Nam say đắm.