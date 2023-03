Nam phụ ‘Hẹn hò chốn công sở’ tái xuất thất bại với phim mới

Kim Min Kyu tái xuất thất bại với Idol thần thánh POSTER PHIM

Cách đây ít hôm, Idol thần thánh chính thức kết thúc trong im ắng sau 6 tuần phát sóng. Tác phẩm ra mắt hồi giữa tháng 2 năm nay với rating đầy hứa hẹn là 3,1%, con số khá tích cực so với một bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn chiếu giữa tuần trên kênh cáp tvN. Thực chất, màn khởi đầu của Idol thần thánh còn gây chú ý bởi đánh dấu sự trở lại của Kim Min Kyu sau một năm kể từ vai diễn Cha Sung Hun ngọt ngào trong Hẹn hò chốn công sở.

Đồng thời, tác phẩm cũng nhận được nhiều sự kỳ vọng bởi sở hữu cốt truyện giả tưởng mới lạ khi dựa trên tiểu thuyết mạng Sungseureowoon Idol, xoay quanh mục sư bỗng dưng bị hoán đổi thân xác với một nam thần tượng Kpop. Đặc biệt, trong Idol thần thánh, Kim Min Kyu đóng cùng lúc hai vai, gồm mục sư quyền năng Rembrary và ngôi sao Kpop tên Woo Yeon Woo thuộc nhóm nhạc Wild Animal.

Nam diễn viên lần đầu thể hiện cùng lúc hai nhân vật trong một bộ phim

Đáng tiếc, nội dung Idol thần thánh tiềm năng nhưng không được triển khai tốt. Càng về các tập sau, đứa con tinh thần của bộ đôi đạo diễn Park So Yeon và Lee So Yoon càng lộ hàng loạt điểm trừ từ tình tiết dễ đoán, mạch phim đều đều nhàm chán, xây dựng nhân vật thiếu điểm nhấn, bối cảnh showbiz kém thực tế… cho đến dàn diễn viên trẻ thể hiện gượng gạo.

Diễn xuất linh động và tự nhiên của Kim Min Kyu cũng không "cứu" nổi Idol thần thánh. Hệ quả, rating phim tụt dốc không phanh, chỉ còn khoảng 1% và kết thúc ở mốc 1,5%.

Idol thần thánh cũng chẳng tránh được việc hứng chịu lời nhiều chê bai từ người hâm mộ cũng như giới truyền thông. Thậm chí, không ít fan Kim Min Kyu còn cho rằng đây là thất bại lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên, đặc biệt là khi so sánh với bộ phim trước đó của anh là Hẹn hò chốn công sở.

Idol thần thánh có nhiều tình huống nhạt nhẽo

Một số ý kiến nhận xét mỹ nam 9X đã không thể hiện được hết khả năng diễn xuất của mình do kịch bản quá tệ. Thất bại của Idol thần thánh ảnh hưởng đến sự nghiệp đang trên đà đi lên của Kim Min Kyu. Suốt 6 tuần Idol thần thánh phát sóng, anh không vào nổi top 5 diễn viên truyền hình hot nhất tuần tại xứ kim chi. Đáng nói hơn, Idol thần thánh là phim cuối cùng mà ngôi sao Hàn 29 tuổi góp mặt trước khi nhập ngũ.

Sinh năm 1994, Kim Min Kyu nổi tiếng nhờ Hẹn hò chốn công sở. Trên màn ảnh, nam diễn viên có thể hóa thân thành nhiều dạng vai khác nhau. Các phim anh đã tham gia gồm: Tín hiệu, Cuộc đời đầu tiên, Nghiện yêu, Cuộc chiến hậu cung, Cửa hàng tiện lợi Saetbyul, Tôi và antifan kết hôn, Snowdrop (Hoa tuyết điểm)…

Kim Min Kyu chuẩn bị lên đường đi lính

Bên cạnh đó, Kim Min Kyu được biết đến qua lần tham dự show I Can See Your Voice 4 của Hàn Quốc vào năm 2017. Tại chương trình, anh khiến cả trường quay lẫn khán giả trước màn ảnh thích thú bởi giọng hát ấm áp và ngọt ngào. Dù phim mới Idol thần thánh không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng Kim Min Kyu vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về tinh thần làm việc chăm chỉ, chuyên nghiệp. Tháng 4 năm nay, sao phim Hẹn hò chốn công sở dự kiến tổ chức buổi họp fan Heavenly Moment tại Philippines.