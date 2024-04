Ngày 22.4, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp Công an P.Long Thạnh Mỹ khẩn trương truy xét, điều tra vụ trộm xe máy cùng hơn 80 đơn hàng.

Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Sơn (34 tuổi, quê Vĩnh Long), hành nghề shipper.

Hiện trường nơi nam shipper bị trộm xe máy cùng hơn 80 đơn hàng ở TP.Thủ Đức, TP.HCM TRẦN DUY KHÁNH

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa 21.4, trong lúc đi giao hàng cho công ty, anh Sơn chạy xe máy đến quán ăn trên đường Hàng Tre (P.Long Thạnh Mỹ) ăn cơm và để xe máy bên ngoài.

Lúc này, hai nam thanh niên (đi trên cùng một xe máy) chạy ngang qua, rồi tiếp cận, chỉ trong 12 giây đã lấy trộm chiếc xe máy của nạn nhân. Thời điểm này, trên xe của nam shipper có một thùng hàng, bên trong có hơn 80 đơn hàng đang chuẩn bị giao cho khách. Tổng trị giá đơn hàng hơn 11 triệu đồng.

Phát hiện vụ việc, nạn nhân truy hô cùng người dân đuổi theo nhưng bất thành; 2 nghi phạm đã tẩu thoát về hướng đường Lê Văn Việt.

Anh Sơn cho hay, anh đã trình báo vụ việc đến Công an P.Long Thạnh Mỹ và công ty.

Camera ghi lại cảnh chiếc xe máy bị trộm trong vòng 12 giây CẮT TỪ CLIP

Trao đổi với Thanh Niên, nguồn tin cho hay, Công an P.Long Thạnh Mỹ đã đến hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai các nhân chứng. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cũng nhanh chóng vào cuộc, phối hợp Công an P.Long Thạnh Mỹ truy xét nghi phạm, điều tra vụ trộm xe cùng nhiều đơn hàng.