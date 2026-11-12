Nam sinh 14 tuổi suýt mất mạng vì bị rắn cắn khi đang ngủ

Ngày 12.11, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu, điều trị cho nam sinh 14 tuổi bị suy hô hấp nguy hiểm sau khi bị rắn (nghi là rắn cạp nia) cắn trong lúc ngủ.



Nam sinh 14 tuổi bị rắn cắn đã qua cơn nguy kịch

ẢNH: VSH

Bệnh nhi trú tại P.Hoàng Quế, bị rắn tấn công khi đang ngủ tại nhà. Con rắn cắn nhiều nhát vào vùng vai phải gây đau nhức. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện, khoảng 30 phút sau khi bị cắn.

Khi nhập viện, bệnh nhi xuất hiện tình trạng yếu cơ tiến triển, sụp mí mắt, đau nhức vùng vai, nuốt vướng và mệt mỏi toàn thân. Đáng lo ngại, các triệu chứng diễn biến nhanh, bệnh nhi suy hô hấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy và triển khai các biện pháp hồi sức tích cực nhằm duy trì chức năng hô hấp. Sau 1 tuần điều trị, sức khỏe nam sinh dần ổn định.

Theo các bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, trường hợp này cho thấy mức độ nguy hiểm của rắn độc, đặc biệt là nhóm rắn có nọc độc gây liệt thần kinh như cạp nia. Người bị cắn có thể xuất hiện các biểu hiện sụp mí mắt, khó nuốt, yếu cơ và suy hô hấp tiến triển nhanh.

Vết thương bị rắn cắn sau khi bệnh nhân tự ý đắp thuốc ẢNH: VSH

Được biết, cùng thời điểm trên, bệnh viện này cũng tiếp nhận một phụ nữ 69 tuổi, trú tại P.Bình Khê (Quảng Ninh), bị tổn thương nghiêm trọng sau khi tự ý đắp thuốc lá lên vết rắn cắn.

Trước đó 1 tuần, người phụ nữ bị rắn cắn, đã đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị. Tuy nhiên, sau khi về nhà, bệnh nhân nghe lời người quen, sử dụng nhiều loại thuốc lá đắp lên vết thương.

Khi nhập viện, vùng bị rắn cắn đã khuyết hổng mô, lộ xương, có mùi hôi và tấy đỏ xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng nặng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị rắn cắn, người dân cần hạn chế vận động, bất động vùng bị cắn và nhanh chóng đến cơ sở y tế. Tuyệt đối không tự ý đắp thuốc lá, rạch vết thương hoặc sử dụng các biện pháp dân gian chưa được kiểm chứng.