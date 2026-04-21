Nam sinh được tìm thấy sau 37 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo

Tuyến Phan
21/04/2026 12:12 GMT+7

Sau 37 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo, nam sinh viên được tìm thấy trong tình trạng suy kiệt nhưng tỉnh táo.

Sáng 21.4, lãnh đạo UBND xã Đạo Trù, Phú Thọ, cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, trú tại Hà Nội, sinh viên Trường đại học Đại Nam), sau 37 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo.

Nam sinh được tìm thấy sau 37 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo - Ảnh 1.

Nam sinh viên được tìm thấy trong tình trạng suy kiệt

ẢNH: ĐẠO TRÙ

Nam sinh viên được phát hiện lúc 6 giờ cùng ngày, khi đang ngồi bên bờ suối ở độ cao khoảng 600 m, trong tình trạng tỉnh táo nhưng suy kiệt.

Các lực lượng nhanh chóng triển khai biện pháp đảm bảo an toàn và theo dõi tình trạng sức khỏe của Nguyễn Tuấn Anh. Hiện sức khỏe của nam sinh đã ổn định.

Chiều 19.4, Nguyễn Tuấn Anh cùng nhóm bạn đi leo đỉnh núi Tam Đảo. Trong quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp đã bị lạc và mất liên lạc với gia đình.

Nguyễn Tuấn Anh được xác định mất tích từ khoảng 18 giờ cùng ngày, ở khu vực núi Tam Đảo thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Đạo Trù đã huy động hàng trăm người, gồm lực lượng công an, quân sự, y tế và người dân, chia thành nhiều tổ tìm kiếm.

Cơ quan chức năng cũng sử dụng flycam nhiệt để mở rộng tầm quan sát, phục vụ tìm kiếm sinh viên mất tích.

Dãy Tam Đảo dài gần 80 km, nằm trên địa bàn 3 tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang; bao gồm nhiều đỉnh núi, trong đó đỉnh cao nhất là Tam Đảo Bắc, cao 1.591 m.

Vụ mất tích sau buổi tiệc trên tàu du lịch: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân

Hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích sau khi tham dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch.

