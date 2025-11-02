Nam sinh kiếm được hơn 300 triệu đồng từ nghiên cứu về AI

Tốt nghiệp THPT, Vĩ chọn ngành công nghệ thông tin, chuyên ngành trí tuệ nhân tạo (AI) của một trường ĐH ở Cần Thơ vì thấy lĩnh vực này khá mới mẻ, nhiều cơ hội tìm việc làm.

Vĩ tham gia hội thảo khoa học quốc tế diễn ra tại Trung Quốc ẢNH: THANH DUY

Kết thúc năm học đầu tiên, Vĩ không quá nổi bật. Tuy nhiên, đầu năm thứ 2, nam sinh này gây chú ý khi tham gia nghiên cứu đề tài về việc sử dụng AI tools (như Chat GPT, Gemini..) nâng cao khả năng tự học trong sinh viên. Bài nghiên cứu được chọn trình bày trong hội thảo khoa học quốc tế tại Trường ĐH Sư phạm Hồ Nam (Trung Quốc). Khi đó, Vĩ vinh dự là báo cáo viên trước nhiều giáo sư, phó giáo sư, giảng viên, sinh viên đồng trang lứa.

Chuyến xuất ngoại học thuật này khiến Vĩ càng đam mê nghiên cứu và đặt ra thử thách cao hơn là chinh phục những bài báo khoa học quốc tế. Đến nay, Vĩ là tác giả chính của 3 bài báo khoa học quốc tế đăng trên các tạp chí thuộc danh mục Q1 gồm: Computer Applications in Engineering Education (nhà xuất bản Wiley), AI & Society (nhà xuất bản Springer Nature), Journal of Hospitality and Tourism Insights (nhà xuất bản Emerald Insight). Nội dung các bài nghiên cứu liên quan đến ứng dụng AI và công nghệ 3D vào giáo dục STEM, trợ lý giọng nói trong việc cung cấp thông tin, chỉ dẫn và hỗ trợ làm thủ tục, dịch tại sân bay.

Theo Vĩ, những nghiên cứu nói trên vận dụng phương pháp định lượng, định tính, cung cấp nền tảng lý thuyết có tính mới và khả thi. Các nhà chính sách, nhà hoạch định hay các nhà giáo dục có thể dựa vào các lý thuyết này để phát triển AI với những tính năng tương tự. Ngoài những bài báo đã kể, Vĩ còn một bài báo khoa học Q1 được chấp nhận và đang chờ xuất bản về ứng dụng AI tạo sinh thiết kế vẽ sơ đồ tư duy.

Các bài báo quốc tế đều mang dấu ấn cá nhân Vĩ, không có sự hướng dẫn của giảng viên. Việc gửi bài, phản biện, trao đổi với hội đồng học thuật quốc tế đều do Vĩ thực hiện. Thông thường, những khó khăn, vướng mắc sẽ được chàng trai này giải quyết bằng việc đọc thêm sách. Vì vậy, Vĩ có thể dành cả ngày để đọc sách online, tài liệu chuyên ngành.

Càng ý nghĩa hơn khi trong năm nay, Vĩ còn là người truyền cảm hứng, hướng dẫn 2 sinh viên thực hiện đề tài báo cáo khoa học trong hội nghị quốc tế diễn ra tại Trường Sư phạm Hoa Nam (Quảng Châu, Trung Quốc) và 5 bài báo cáo khác trình bày tại hội nghị quốc tế do Hiệp hội Hàn lâm Kỹ thuật điện Thái Lan (EEAAT) tổ chức.

Vĩ cho biết với mỗi bài báo Q1, nhà trường thưởng 100 triệu đồng. Đến nay, Vĩ đã nhận được hơn 330 triệu đồng từ thành quả nghiên cứu khoa học và tham dự các hội thảo quốc tế. Số tiền này để mua laptop, trang trải chi phí sinh hoạt và để dành tiết kiệm. Còn về học phí, ngay từ đầu Vĩ đã nhận được học bổng miễn 30% toàn khóa nên tương đối nhẹ lo. Mục tiêu của Vĩ là sẽ nỗ lực để giành học bổng du học về ngành công nghệ giáo dục để nâng cao trình độ của mình.