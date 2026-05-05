Nam sinh lớp 11 chế tạo ghế robot 'vệ sĩ' chăm sóc người già neo đơn

Lo lắng lớn nhất của nhiều gia đình khi để người lớn tuổi ở nhà một mình là những rủi ro bất ngờ như trượt ngã. Nắm bắt nỗi trăn trở ấy, hai học sinh tại Cần Thơ đã chế tạo thành công chiếc ghế robot thông minh, với mong muốn tạo ra một "vệ sĩ" thực hiện giám sát và hỗ trợ chăm sóc người già, đặc biệt là những người sống neo đơn.

Đây là sáng chế đầy tính nhân văn của hai nam sinh lớp 11, Nguyễn Gia Phú và Mạch Phú Hưng, Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Cần Thơ. Có trọng lượng khoảng 35kg, được tích hợp hàng loạt thiết bị như rada, camera, cảm biến vật cản, bình ắc quy, loa, mạch điện... trên bộ khung từ nhôm và sắt hộp vững chãi, bệ ghế này có thể nâng hạ một người nặng gần 100kg.