Nam sinh lớp 8 tử vong trên cột điện

Khánh Hoan
22/04/2026 14:10 GMT+7

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân một nam học sinh lớp 8 ở Nghệ An bị tử vong trên cột điện đường dây trung thế.

Ngày 22.4, thông tin từ UBND xã Văn Kiều (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ một nam học sinh lớp 8 bị tử vong nghi do điện giật khi trèo lên cột điện trung thế để bắt chim.

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một người mặc trang phục bảo hộ đang treo lơ lửng trên cột điện của đường dây trung thế và trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý điện lực tiến hành cắt điện toàn bộ khu vực để phục vụ công tác cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường đưa nạn nhân xuống khỏi cột điện

Vị trí nạn nhân gặp nạn là cột điện thuộc đường dây điện trung thế, cách mặt đất gần 10 m. Nạn nhân được xác định là em T.Q.K. (học sinh lớp 8, Trường THCS Nghi Văn, xã Văn Kiều).

Thông tin từ gia đình cho biết, K. thường có thói quen đi bắt ong và chim. Rạng sáng cùng ngày, K. mặc quần áo bảo hộ và rời khỏi nhà cho đến khi người dân phát hiện ra sự việc.

Ông Nguyễn Đình Thọ, Phó chủ tịch UBND xã Văn Kiều, cho biết lực lượng công an đang phối hợp cùng ngành điện lực tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Rủ nhau bơi ở hồ đá làng đại học TP.HCM, nam sinh tử vong

Khoảng 10 nam sinh của một trường trung học cơ sở rủ nhau đến bơi ở hồ đá làng đại học (Đại học Quốc gia TP.HCM) thì xảy ra tai nạn đuối nước, một người tử vong.

